Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]

Cuando estoy con los amigos suelo iniciar conversaciones sobre fauna marina y mis colegas tienden a quedarse alucinados con dichos conocimientos. Al final, siempre me preguntan, "oye, ¿tú cómo haces para ver tantos documentales del tema?", y yo les contesto que suelos verlos por Internet, todos nuevos, inéditos, antes de que Xataka o National Geographic saque un artículo sobre los mismos.

Hoy vengo a compartir con vosotros el método más común para ver en buena calidad dichos documentales y que estéis al día de lo último en investigaciones oceánicas.

Para ello, vamos a necesitar un software llamado AceStream. AceStream es realmente una suit que contiene el Ace Stream Engine (una especie de "motor" de datos que funciona como un programa de torrents a nivel de streaming) y el Ace Player (que no es más que una versión "tuneada" del VLC Media Player optimizada para reproducir streams) o, en el caso de GNU/Linux, ACE Mpv, (que es lo mismo que Mpv pero igualmente optimizado).

Pero ¡ojo! Por algún motivo, los proveedores de servicios de Internet tienen capado el acceso a la página oficial de AceStream, por lo que para descargar el software necesitaremos acceder a través de una VPN o de un proxy, por ejemplo www.blockaway.net/

Para Windows, la forma de instalar el software es muy sencilla:

Acceder a AceStream.org mediante VPN o proxy y descargar el paquete Ace Stream Media.

Instalar el paquete.

Abrir el Ace Stream Engine.

En Linux, la cosa es algo más complicada, pero hay un método sencillo, aunque no del gusto de todos (pues utiliza paquetes Snap), instalando el Snap de AceStream de la siguiente manera en Ubuntu y similares:

Habilitar los paquetes Snap o instalar la Snap Store.

Abrir un terminal y escribir sudo snap install acestreamplayer

En Android, la cosa es más fácil, ya que AceStream se encuentra como app oficial en la Play Store de Google, pero es posible que nuestro Internet cape el acceso, por lo que sería conveniente utilizar aplicaciones con VPN como NetGuard.

Ahora bien, ¿cómo hacemos para ver los documentales? La forma más habitual es buscar los canales que los emitan, y una forma sencilla es mediante Ace Stream ID.

Para ello, volveremos a usar una VPN o un proxy y accederemos a acestreamid.com , y sólo tendremos que buscar el canal que deseemos ver (por ejemplo, Sea Life TV, Whale Sex Channel, etc.). Para abrir el canal sólo tendremos que hacer click en el iconito de la diana que aparece a la izquierda de la ID del canal, y el navegador nos ofrecerá abrirlo con Ace Player o con Ace Mpv. En el caso de Android, tendremos que copiar la ID y pegarla en el recuadro de ID de la aplicación.

Y ¡tachán!, ya podremos ver los mejores documentales. De hecho, esta noche emiten "La fascinante vida del ciclo reproductivo de las langostas" (The Fascinating Life of the Lobster's Life Cycle) de Jacques Attenborough a las 21:00, a la misma hora que el Benfica - Real Madrid que, como curiosidad, es posible que también se pueda ver usando este mismo método pero que no recomiendo hacerlo porque dicen que no es legal y que, como castigo, te mandan papel higiénico a casa.

Y eso es todo. Espero que disfrutéis de los documentales tanto como yo o que, al menos, os relajen, sobre todo para cuando no podáis acceder a la web del trabajo o a vuestras webs de información favoritas porque estén bloqueadas por motivos desconocidos.