Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí

Cada dos por tres leo artículos alarmistas en medios españoles: “El fentanilo llega a Europa”, “La amenaza del fentanilo acecha nuestras calles”, “¿Estamos preparados para la crisis del fentanilo?” No es que no estemos preparados. Es que no tenemos ese problema. Y hay razones históricas, sistémicas y culturales muy concretas para ello.
Aparte, la sanidad pública brinda terapia de sustitución e incluso es fácil comprar online opioides potentes y no fiscalizados, por lo que el fentanilo queda fuera.
Pues no es más que lo que desean para nosotros nuestros patriotas regres nostálgicos.
mercado, toros y religión.
En EEUU no tienen nada de nada, el mercado se regula solo
En USA ante un sistema sanitario, social y laboral determinado una pastilla te hacía no sentir dolor y seguir produciendo. Con lo que miles de personas se convirtieron en adictos sin darse cuenta.
Conozco a trabajadores en España que sufren de dolores y han de drogarse/medicarse para trabajar. Pero ninguna de esa medicación, llámese tramadol es tan adictiva como el fentanilo (opioide sintético).