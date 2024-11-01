edición general
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí

Cada dos por tres leo artículos alarmistas en medios españoles: “El fentanilo llega a Europa”, “La amenaza del fentanilo acecha nuestras calles”, “¿Estamos preparados para la crisis del fentanilo?” No es que no estemos preparados. Es que no tenemos ese problema. Y hay razones históricas, sistémicas y culturales muy concretas para ello.

Comentarios destacados:        
mono #4 mono *
Salvo lo de Murcia y sus 100.000 habitantes, un artículo muy interesante
themarquesito #15 themarquesito
#4 Sería más bien una ciudad como Lugo o como Orense, que Murcia tiene casi medio millón de habitantes
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo
#4 Casi medio millón tiene. Vaya pifia ha cometido ahí.
Herumel #10 Herumel
Por favor, léanse el artículo, me encantó, como razona todas las premisas...
#13 Kalandraka125
#10 Sip. Muchas veces saltamos del titular a los comentarios, pero este artículo merece la pena entero.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por el mismo motivo por el que no hay tiroteos en los institutos.

De nada.
FrayM #17 FrayM
#1 Ni mucho menos. Te gustará leer el artículo, ya verás.
ezbirro #21 ezbirro
#1 Aquí somos muy tradicionales y ya que nos ponemos volvemos a la heroína y esas cosas.
#6 concentrado
En gran parte, por la reglamentación que existe en la UE, esa que EEUU quiere eliminar o soslayar de alguna manera, esa por la que EEUU no quiere freír a aranceles para que sus empresas hagan lo mismo que hacen en EEUU.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
bah cuestion de tiempo, con lo que gusta aqui adoptar la perniciosa cultura yankee y anglosajona, ya lo veremos, no dudeis
#12 Tok_Tok
No podemos comprar patatas, huevos y aceite de oliva en el mismo mes, vamos a pagar por el fentanilo :troll:
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
nos va más la cocaína
#20 UNX
Es muy interesante, y real, lo de que nos protege la heroína. Mientras los adictos tengan acceso a la heroína, no hay necesidad de recurrir al fentanilo y derivados, cuyo margen terapéutico es menor.
Aparte, la sanidad pública brinda terapia de sustitución e incluso es fácil comprar online opioides potentes y no fiscalizados, por lo que el fentanilo queda fuera.
javibaz #3 javibaz
Gracias a la sanidad pública.
ochoceros #7 ochoceros
#3 Espera a que todos los que votan ultraderecha y consuman sanidad privada empiecen a recibir recetas de Fentanilo cada vez que les duela la cabeza o una articulación.
#18 pirat
Leído.
Pues no es más que lo que desean para nosotros nuestros patriotas regres nostálgicos.
mercado, toros y religión.
Herrerii #14 Herrerii
Porque tenemos sanidad, servicios sociales, ... todo universal.

En EEUU no tienen nada de nada, el mercado se regula solo ;)
#16 okeil
#14 Sobredosis de desregulación, y aquí algunos suspiran por vivir como ellos, bueno, vivir o sobrevivir o incluso ser un zombie.
#9 Rixx
En algún momento llegará, como pasó con el crack. De momento lo utilizan en pequeñas cantidades para potenciar otras drogas.
#5 To_lo_loco *
Pues porque en España el fentanilo solo se suministra a personas con enfermedades terminales mediante parches por un sistema sanitario que sueñan y caminan en desmantelar.

En USA ante un sistema sanitario, social y laboral determinado una pastilla te hacía no sentir dolor y seguir produciendo. Con lo que miles de personas se convirtieron en adictos sin darse cuenta.

Conozco a trabajadores en España que sufren de dolores y han de drogarse/medicarse para trabajar. Pero ninguna de esa medicación, llámese tramadol es tan adictiva como el fentanilo (opioide sintético).
#8 Lusco2
#5 Tampoco será tan efectiva y trabajan con dolores
