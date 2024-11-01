edición general
LaLiga bloquea globalsign.com, impidiendo que navegadores verifiquen webs HTTPS

Efectivamente, como sospechábamos algunas IPs de dominio globalsign.com estaban usando el CDN de Cloudflare. Menos mal que el ente para que el trabajo no es ""crítico"". Estoy seguro que algún día esto se va a llevar alguna vida por delante.

laliga , globalsign , navegadores , https
6 comentarios
Cantro #1 Cantro
Cualquier día van a bloquear un servicio crítico para transmitir los partidos
Torrezzno #3 Torrezzno
Hasta cuando se va a permitir este atropello? Estamos en una deriva tecnofascista muy muy preocupante.

Es queeee lo ha mandado un juezzz

No me jodas en un estado de derecho se pueden impugnar las decisiones judiciales a todas luces injustas.
#4 eipoc
#3 pero seguís empeñados en llamarlo democracia. Que Amancio Ortega le llame democracia es lógico, pero que la clase obrera lo llame así no tiene perdón.
GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz *
#3 a ver, estan muy alejados los conceptos de lo que es españa y lo que es un estado de derecho. hay muchas similitudes pero coincidencias pocas o casi ninguna.
si españa fuera un estado de derecho pleno, les hubiera costado mucho antes a rubiales por lo del beso como a tebas por esto sus puestos ipso facto y no que permanece mientras este beneficiando a florentino, laporta (www.meneame.net/story/laporta-maniobro-ante-tad-frenar-inhabilitacion-) y telefonica mientras que rubiales "se vio obligado a dimitir" a pena de telediario
Sinfonico #2 Sinfonico *
Espero que esto se aclare pronto, que seguro lo hará, porque lo que hacen no se sostiene jurídicamente. Y también espero ver a Tebas y a su cohorte en la cárcel.
nemeame #6 nemeame
Eso de ir bloqueando IP's sueltas es lo mas absurdo del mundo. Si quieren acabar con la piratería solo tienen que bloquear los servidores DNS raíz y los puntos neutros en España y problema resuelto
