Laporta maniobró ante el TAD para frenar la inhabilitación de Tebas

Joan Laporta ha movido ficha ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para tratar de frenar una eventual inhabilitación de Javier Tebas. El abogado y entonces todavía presidente del FC Barcelona trasladó recientemente al órgano disciplinario un pronunciamiento en defensa del máximo dirigente de LaLiga en el marco del expediente sancionador contra él, que pende de una pronta resolución.