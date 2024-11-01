Laporta maniobró ante el TAD para frenar la inhabilitación de Tebas

Joan Laporta ha movido ficha ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para tratar de frenar una eventual inhabilitación de Javier Tebas. El abogado y entonces todavía presidente del FC Barcelona trasladó recientemente al órgano disciplinario un pronunciamiento en defensa del máximo dirigente de LaLiga en el marco del expediente sancionador contra él, que pende de una pronta resolución.
| etiquetas: tebas , laporta , barça , favores , tad , la liga , miami
Todos los que se golpean el pechito palomo nombrando a su patria al final siempre coinciden en lo mismo, robar.
Cómo me revienta la importancia que se le da a esa chorrada del fútbol