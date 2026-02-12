·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8985
clics
Esto debería estar prohibido
5562
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5538
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5229
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
4958
clics
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'
más votadas
463
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
470
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
611
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
569
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
625
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
43
clics
"Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos": la Policía investiga graves amenazas a la diputada Tesh Sidi (Más Madrid)
Mensajes con insultos y amenazas de muerte desatan una investigación policial tras una publicación irónica sobre inmigración ...
|
etiquetas
:
ultraderecha
,
tesh sidi
,
más madrid
12
2
0
K
185
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
185
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Atusateelpelo
Y para que la investigacion fuese mas rapida nada como tener identificados a los usuarios de RRSS.
0
K
19
#4
manzitor
#2
Es que la impunidad da un gustito...
0
K
11
#1
Suleiman
Chiquilladas...
0
K
13
#3
devilinside
#1
Un sano ejercicio de libertad de expresión, hasta que los malvados wokes los cancelen injustamente
0
K
12
#8
Febrero2027
Se puede meter la ironía por el ojete.
La gente está harta de ser insultada
0
K
6
#5
Agetro
Por desgracia, así es como van a darles las excusas para tener que entrar en RRSS con nombre y apellidos... y por estos 4 gilipollas diciendo gilipolleces luego lloraremos todos
0
K
6
#6
YeahYa
#5
Que nos tengamos que registrar en las grandes RRSS no quitaría el anonimato en internet. Es solo una parte de ello, e Internet ya era mucho sin X, Meta y sus putas basuras hechas para corromper cerebros.
0
K
20
#7
Agetro
#6
Pues también tienes razón, es cierto. Pero sigo pensando que les dan argumentos a quienes quieren hacerlo.
Y lo de los infraseres estos, pues eso
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La gente está harta de ser insultada
Y lo de los infraseres estos, pues eso