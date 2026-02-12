edición general
14 meneos
43 clics
"Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos": la Policía investiga graves amenazas a la diputada Tesh Sidi (Más Madrid)

"Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos": la Policía investiga graves amenazas a la diputada Tesh Sidi (Más Madrid)

Mensajes con insultos y amenazas de muerte desatan una investigación policial tras una publicación irónica sobre inmigración ...

| etiquetas: ultraderecha , tesh sidi , más madrid
12 2 0 K 185 actualidad
8 comentarios
12 2 0 K 185 actualidad
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Y para que la investigacion fuese mas rapida nada como tener identificados a los usuarios de RRSS.
0 K 19
manzitor #4 manzitor
#2 Es que la impunidad da un gustito...
0 K 11
#1 Suleiman
Chiquilladas...
0 K 13
devilinside #3 devilinside
#1 Un sano ejercicio de libertad de expresión, hasta que los malvados wokes los cancelen injustamente
0 K 12
#8 Febrero2027
Se puede meter la ironía por el ojete.
La gente está harta de ser insultada
0 K 6
Agetro #5 Agetro
Por desgracia, así es como van a darles las excusas para tener que entrar en RRSS con nombre y apellidos... y por estos 4 gilipollas diciendo gilipolleces luego lloraremos todos
0 K 6
YeahYa #6 YeahYa
#5 Que nos tengamos que registrar en las grandes RRSS no quitaría el anonimato en internet. Es solo una parte de ello, e Internet ya era mucho sin X, Meta y sus putas basuras hechas para corromper cerebros.
0 K 20
Agetro #7 Agetro
#6 Pues también tienes razón, es cierto. Pero sigo pensando que les dan argumentos a quienes quieren hacerlo.

Y lo de los infraseres estos, pues eso
0 K 6

menéame