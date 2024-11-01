edición general
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana

Alerta Solidària denuncia que los expedientes sancionadores constituyen un "ataque al derecho a la manifestación y a la huelga"

#1 soberao
35.000 euros... Que desaparecen de tu cuenta si los tienes por sanción administrativa y que te irán restando de todo lo que ingreses si no los tienes. Y solo porque un policía te pidió que te identificaras.
1 K 35

