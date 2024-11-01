·
Medio centenar de personas reciben notificaciones de sanciones de más de 35.000 euros por la huelga de la dana
Alerta Solidària denuncia que los expedientes sancionadores constituyen un "ataque al derecho a la manifestación y a la huelga"
etiquetas
dana
valència
pp
mazón
mordaza
psoe
huelga
derechos
#1
soberao
35.000 euros... Que desaparecen de tu cuenta si los tienes por sanción administrativa y que te irán restando de todo lo que ingreses si no los tienes.
Y solo porque un policía te pidió que te identificaras.
