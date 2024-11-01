edición general
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión

Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión

La Audiencia de Barcelona cierra con un pacto la investigación que arrancó en 2015, pero quedan pendientes las indemnizaciones a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianas. La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes. El notario E. Peña, el abogado F. Comitre y el intermediario D. Navarro han admitido la estafa y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado a dos años y un mes de prisión. Inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel.

#1 Marisadoro
Dió fe.
#3 Toponotomalasuerte
La mayor estafa inmobiliaria de España es la sareb de Mariano Rajoy. Pero nadie sabe quién es en los juzgados.
#2 Pitchford
Relacionada:
www.meneame.net/story/investigado-notario-barcelona-estafa-immobiliari

Supongo que el pacto con tal rebaja de penas debería venir de la mano de las indemnizaciones, pero éstas no se han fijado todavía. Un poco extraño.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Blackrock Abogados
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Deberían dejarlos en la calle tirados.
Andreham #4 Andreham
Ale, apañao.

Pero hay que endurecer las penas a robagallinas, que son los verdaderos criminales que hacen daño.
