Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión

La Audiencia de Barcelona cierra con un pacto la investigación que arrancó en 2015, pero quedan pendientes las indemnizaciones a más de 100 víctimas, muchas de ellas ancianas. La mayor estafa inmobiliaria de España se ha cerrado este lunes. El notario E. Peña, el abogado F. Comitre y el intermediario D. Navarro han admitido la estafa y han visto rebajadas sus penas. Solo Comitre tiene el riesgo de pisar la cárcel al haber sido condenado a dos años y un mes de prisión. Inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel.
Supongo que el pacto con tal rebaja de penas debería venir de la mano de las indemnizaciones, pero éstas no se han fijado todavía. Un poco extraño.
Pero hay que endurecer las penas a robagallinas, que son los verdaderos criminales que hacen daño.