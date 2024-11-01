edición general
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)

El actor de mirada acerada, cuyas interpretaciones en las dos primeras entregas de The Godfather, Apocalypse Now, The Great Santini, Lonesome Dove y The Apostle lo convirtieron en uno de los mejores actores de cualquier generación, ha fallecido. Tenía 95 años. Duvall, que recibió un premio de la Academia, uno de sus siete nominaciones al Ósca, por su interpretación de un cantante country alcohólico en Tender Mercies, murió el domingo en su casa, en su rancho de Virginia, según anunció su esposa, Luciana.

Pertinax
Esto ha dolido.
18
obmultimedia
#1 Ultimamente se estan yendo bastantes de los que duelen, y mucho.
1
Connect
La de actores conocidos que van a empezar a caer a corto plazo. Robert de Niro, Harrison Ford, Clint Eastwood, Michael Caine, Morgan Freeman, Danny de Vito, Al Pacino, o hasta Arnold Schwarzeneger, están ya en los 80 años. Y se sumarán a los que han ido cayendo estos meses como Robert Reford o Gene Hackman....

La vida pasa!
10
devilinside
#5 La vida mata
0
Brill
#5 Cuando nací nadie me dijo que tendría que ver morir a todos mis ídolos. Ha sido duro, y lo va a ser todavía más.
2
#22 Carapedo
#5 Si, y Spielberg, Scorsese, Ridley Scott, Robert Zameckis, Coppola, George Lucas, James Cameron y un largo etcétera están también en bonus o casi en bonus.

Y después no te creas que hay gran cosa que no pase ya de los 60 tacos. Que Tim Burton, David Fincher, Tarantino y compañía ya están en edad de jubilación o casi. Y Nolan, que puede parecer un recién llegado al lado de todos estos, ya tiene 55 años :-/
1
nilien
#5 Shirley MacLaine
Sophia Loren
Julie Andrews
Helen Mirren
Liza Minnelli
...

#9
1
tusitala
#5 Es como ir en una escalera mecánica que acaba en un precipicio e ir viendo como caen los de delante.
0
Pontecorvo
Hace 64 años ya estaba protagonizando Matar a un ruiseñor. Se dice pronto. DEP.
7
Brill
#3 Bueno, creo que tenía un papel secundario. Pero sí, te lo podías encontrar en cualquier película.
2
Catacroc
Por lo visto Dios necesitaba un consigliere.
4
Quecansaometienes...
Vaya. Entre que pensaba que ya habia muerto...y que al saber que no, da pena, por todos los ratos que me acompaño. DEP. Magnifico actor.
4
#12 Suleiman
Actorazo. Descanse en paz.
2
Tarod
Me encanta el olor a napalm por las mañanas.

Qué crack. DEP
1
#9 cajadecartonmojada
DEP.

Hay que asumir que hay una generación de actores que se irán yendo.

Anthony Hopkins, 88 años.
Robert De Niro, 82 años.
Jack Nicholson, 88 años.
Dustin Hoffman, 88 años.
...
2
themarquesito
#4 Un auténtico grande entre los grandes del cine. Robert Duvall hasta me gustó haciendo de Robert E. Lee en ese bodrio llamado "Gods and Generals".

#9 No olvides a Dick van Dyke, 100 años, y a Mel Brooks que ya cuenta 99.
6
#13 Lusco2
#9 Te gustan las necroporras?
0
Lord_Cromwell
Protagonizó una miniserie sobre Stalin de la HBO:

Parte 1 youtu.be/XXbTuEpVBPc
Parte 2 youtu.be/Dzj7knGNBJE

Os recomiendo verla
2
Tarod
#18 en español parece un chiste.
0
#4 Pepepistolas
QEPD . Un crack.
2
#20 _219
#4 Este tío era una puta leyenda del cine... el tío raro de "Matar a un ruiseñor", Tom Hagen en "El Padrino", el militar de "Me encanta el olor a napalm por la mañana" en Apocalypse Now... algo dentro de mi se ha ido con él. DEP.
5
#23 A_S
#20 y tiene una película cojonuda con Michael Cane y el niño del sexto sentido. El tesoro de los Mc Caun o algo así
0
buronix
Muy preocupante, no deja de morirse gente que no se había muerto nunca antes.
1
Un_señor_de_Cuenca
No nos gusta en olor de esta noticia por las mañanas.
1
MacMagic
También salia en 60 segundos, peli que seguro no os gusta pero no es tan mala :troll:
0
The_Ignorator
¿Hueles eso, hijo?
Es un famoso muerto, nada en el mundo huele igual.
Ese pestazo a fama quemada.
Me encanta el olor a famoso muerto por la mañana.
Una vez aposté con amigos qué tres famosos morían ese año, y cuando pasó, nada; no había ni rastro de esos endiosados de mierda. Metí a Robert Duvall un par de años, y se salvó.
Pero este,...este olía a....necroporra
0
subzero
"Sin apenas iguales"... seguro que tiene un clon guardado en la reserva.

(yaaa, ya lo sé... no es su mejor película.)

Descanse en paz y gracias por todos los buenos ratos e inolvidables escenas.  media
0

