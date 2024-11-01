Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)

El actor de mirada acerada, cuyas interpretaciones en las dos primeras entregas de The Godfather, Apocalypse Now, The Great Santini, Lonesome Dove y The Apostle lo convirtieron en uno de los mejores actores de cualquier generación, ha fallecido. Tenía 95 años. Duvall, que recibió un premio de la Academia, uno de sus siete nominaciones al Ósca, por su interpretación de un cantante country alcohólico en Tender Mercies, murió el domingo en su casa, en su rancho de Virginia, según anunció su esposa, Luciana.