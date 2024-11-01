Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)

El actor de mirada acerada, cuyas interpretaciones en las dos primeras entregas de The Godfather, Apocalypse Now, The Great Santini, Lonesome Dove y The Apostle lo convirtieron en uno de los mejores actores de cualquier generación, ha fallecido. Tenía 95 años. Duvall, que recibió un premio de la Academia, uno de sus siete nominaciones al Ósca, por su interpretación de un cantante country alcohólico en Tender Mercies, murió el domingo en su casa, en su rancho de Virginia, según anunció su esposa, Luciana.
| etiquetas: robert duval , actor , ee.uu
La vida pasa!
Y después no te creas que hay gran cosa que no pase ya de los 60 tacos. Que Tim Burton, David Fincher, Tarantino y compañía ya están en edad de jubilación o casi. Y Nolan, que puede parecer un recién llegado al lado de todos estos, ya tiene 55 años
Sophia Loren
Julie Andrews
Helen Mirren
Liza Minnelli
...
#9
Qué crack. DEP
Hay que asumir que hay una generación de actores que se irán yendo.
Anthony Hopkins, 88 años.
Robert De Niro, 82 años.
Jack Nicholson, 88 años.
Dustin Hoffman, 88 años.
...
#9 No olvides a Dick van Dyke, 100 años, y a Mel Brooks que ya cuenta 99.
Parte 1 youtu.be/XXbTuEpVBPc
Parte 2 youtu.be/Dzj7knGNBJE
Os recomiendo verla
Es un famoso muerto, nada en el mundo huele igual.
Ese pestazo a fama quemada.
Me encanta el olor a famoso muerto por la mañana.
Una vez aposté con amigos qué tres famosos morían ese año, y cuando pasó, nada; no había ni rastro de esos endiosados de mierda. Metí a Robert Duvall un par de años, y se salvó.
Pero este,...este olía a....necroporra
(yaaa, ya lo sé... no es su mejor película.)
Descanse en paz y gracias por todos los buenos ratos e inolvidables escenas.