Díaz firma con los sindicatos la subida del SMI, con la presencia de Sánchez

La firma protocolaria del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido a dos bandas y esta vez ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A dos bandas porque el acuerdo solo lo suscriben el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, con la patronal ausente porque se ha desmarcado del consenso. Y con presencia sorprendente de Sánchez, porque habitualmente participa cuando en el consenso se han sumado todos, como ocurrió en el 2020. Desde entonces, cada nueva subida se ha llevado a cabo con la patronal en co

Lamantua
Hoy toca gran mariscada. :troll:
FunFrock
Cuando crees que lo importante es el número y no el valor, dirás q esto es una victoria.
Ahora pregunté si puedes comprar más cosas o menos que antes.

Por cierto el consumo de carne y pescado ha bajado. Pero la Ministra de trabajo dice q así podrás comprar más... Vivir en un mundo paralelo
BloodStar
En vez de luchar por mejorar convenios, sigue haciendo ésto.

Y los sueldos siguen sin subir prácticamente desde Rajoy.
