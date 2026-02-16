edición general
Abogados Cristianos solicita que se obligue a Noelia a someterse a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia

La entidad solicita al Tribunal Constitucional medidas cautelarísimas para paralizar la eutanasia avalada por el Supremo mientras se tramita el recurso de amparo

eutanasia , ley , derecho , abogados cristianos
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Está gentuza nos va a gobernar si lo hace una coalición PP Vox.
13 K 128
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Y mientras tanto, todos estos años no han dejado gobernar ni aplicar las leyes de la izquierda, gracias a todos los jueces prevaricadores que les ayudan con sus atrocidades.
5 K 73
Herumel #10 Herumel
#1 Lo que harán será como M. Rajoy quitarle todo presupuesto, no dotarla, como a memoria histórica y después se jactaran de ello en determinados círculos mientras que la gente sufre., eso fue lo que hicieron en su anterior legislatura.
5 K 66
sotillo #12 sotillo
#1 Y a mi que se me queda muy corto lo de gentuza, torturar así una persona que no puede defenderse está en la estantería de las torturas de la Santa inquisición, dudo que un bicho mas malo camine por la tierra
4 K 51
Esteban_Rosador #13 Esteban_Rosador
#12 solo la religión es capaz de convencer a buenas personas de que hacer el mal es algo bueno
2 K 29
javibaz #2 javibaz
Los que deberían someterse a tratamiento psiquiátrico son ellos.
9 K 101
ahotsa #16 ahotsa
#2 Si digo lo que deberían hacerles, me condenan a prisión perpetua no revisable. Putos malnacidos.
0 K 18
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Yo obligaría a todos estos hijos de puta, a recibir ese tratamiento psiquiátrico, para poder poner cualquier tipo de demanda.
6 K 61
#4 malditopendejo
#3 yo abogo por la eutanasia activa para esa gentuza.
2 K 23
sotillo #14 sotillo
#4 Déjate de líos, las hogueras están para este tipo de herejes
0 K 10
#19 malditopendejo *
#14 me valen igual. No deja de ser otro método para aplicar la eutanasia activa.
0 K 6
#5 MenéameParaLosFascistas
Yo solicito que abogados cristianos se sometan a tratamiento psiquiátrico antes de permitirles seguir demandando a todo el que no cree en el mismo mundo mágico que ellos.
2 K 27
#11 solojavi
A esta banda de psicópatas habría que ponerlos a hacer servicios sociales con personas similares a sus "víctimas". Están alargando innecesariamente la agonía de una persona que no desea seguir sufriendo.
2 K 22
cax #17 cax
Abogados Cristianos debería ser una organización ilegal.
1 K 19
Asimismov #15 Asimismov
Mi pregunta es: ¿Son los abogados cristianos parte interesada del recurso al Constitucional? Porque a mí me parece que no.
1 K 18
shake-it #6 shake-it
Si esto no es terrorismo... Hijos de mil hienas.
0 K 16
#9 Lusco2
Con un poco de suerte el psiquiatra le dará un tratamiento paliativo con medicación fuerte que no le dejará sufrimiento. entrará en una especie de coma y quizás sueñe con algo mejor, espero que así sea
1 K 12
cax #18 cax
#9 Pues yo prefiero que Anogados Cristianos se coma un ñordo.
0 K 11
#20 fremen11
Cristofascistas nada más lejos del cristianismo primigenio..........luego se les llena la boca con la caridad cristiana HDLGP
0 K 8
#8 bibubibu
Les cercenaba brazos y piernas a los de abogados cristianos sin anestesia, para que sufran dolor.
0 K 7

