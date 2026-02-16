·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10328
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10324
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5834
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5183
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4898
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
249
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas
417
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
426
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
421
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
551
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
92
clics
Abogados Cristianos solicita que se obligue a Noelia a someterse a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia
La entidad solicita al Tribunal Constitucional medidas cautelarísimas para paralizar la eutanasia avalada por el Supremo mientras se tramita el recurso de amparo
|
etiquetas
:
eutanasia
,
ley
,
derecho
,
abogados cristianos
20
14
0
K
208
laicismo
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
14
0
K
208
laicismo
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
Está gentuza nos va a gobernar si lo hace una coalición PP Vox.
13
K
128
#7
Supercinexin
#1
Y mientras tanto, todos estos años no han dejado gobernar ni aplicar las leyes de la izquierda, gracias a todos los jueces prevaricadores que les ayudan con sus atrocidades.
5
K
73
#10
Herumel
#1
Lo que harán será como M. Rajoy quitarle todo presupuesto, no dotarla, como a memoria histórica y después se jactaran de ello en determinados círculos mientras que la gente sufre., eso fue lo que hicieron en su anterior legislatura.
5
K
66
#12
sotillo
#1
Y a mi que se me queda muy corto lo de gentuza, torturar así una persona que no puede defenderse está en la estantería de las torturas de la Santa inquisición, dudo que un bicho mas malo camine por la tierra
4
K
51
#13
Esteban_Rosador
#12
solo la religión es capaz de convencer a buenas personas de que hacer el mal es algo bueno
2
K
29
#2
javibaz
Los que deberían someterse a tratamiento psiquiátrico son ellos.
9
K
101
#16
ahotsa
#2
Si digo lo que deberían hacerles, me condenan a prisión perpetua no revisable. Putos malnacidos.
0
K
18
#3
mis_cojones_en_bata
Yo obligaría a todos estos hijos de puta, a recibir ese tratamiento psiquiátrico, para poder poner cualquier tipo de demanda.
6
K
61
#4
malditopendejo
#3
yo abogo por la eutanasia activa para esa gentuza.
2
K
23
#14
sotillo
#4
Déjate de líos, las hogueras están para este tipo de herejes
0
K
10
#19
malditopendejo
*
#14
me valen igual. No deja de ser otro método para aplicar la eutanasia activa.
0
K
6
#5
MenéameParaLosFascistas
Yo solicito que abogados cristianos se sometan a tratamiento psiquiátrico antes de permitirles seguir demandando a todo el que no cree en el mismo mundo mágico que ellos.
2
K
27
#11
solojavi
A esta banda de psicópatas habría que ponerlos a hacer servicios sociales con personas similares a sus "víctimas". Están alargando innecesariamente la agonía de una persona que no desea seguir sufriendo.
2
K
22
#17
cax
Abogados Cristianos debería ser una organización ilegal.
1
K
19
#15
Asimismov
Mi pregunta es: ¿Son los abogados cristianos parte interesada del recurso al Constitucional? Porque a mí me parece que no.
1
K
18
#6
shake-it
Si esto no es terrorismo... Hijos de mil hienas.
0
K
16
#9
Lusco2
Con un poco de suerte el psiquiatra le dará un tratamiento paliativo con medicación fuerte que no le dejará sufrimiento. entrará en una especie de coma y quizás sueñe con algo mejor, espero que así sea
1
K
12
#18
cax
#9
Pues yo prefiero que Anogados Cristianos se coma un ñordo.
0
K
11
#20
fremen11
Cristofascistas nada más lejos del cristianismo primigenio..........luego se les llena la boca con la caridad cristiana HDLGP
0
K
8
#8
bibubibu
Les cercenaba brazos y piernas a los de abogados cristianos sin anestesia, para que sufran dolor.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente