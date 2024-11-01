Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes

Joachin Fischer es uno de los muchos (muchísimos) turistas alemanes a los que les gusta disfrutar de los paisajes, la meteorología y las calas de Mallorca. Desde hace décadas visita la isla al menos dos veces al año. Si su nombre ha destacado entre los miles de compatriotas que veranean en las Baleares es porque hace unos meses posó ante las cámaras de la prensa mostrando una multa, una sanción de 200 euros enviada por el Ayuntamiento palmesano por (y esta es la clave) haber accedido a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad con su coche.