Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas  

La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades inherentes de los objetos que no cambian al aplicarles deformaciones continuas (estiramiento, torsión, escalado). Al extrapolarse a los mapas, estos solo muestran las fronteras entre países, sin ninguna otra consideración geométrica (tamaño, forma, proporciones, posición, orientación). Por tanto, en este mapa, el tamaño de los países y continentes no representa ni su tamaño relativo real, ni su población relativa, ni ninguna otra característica: solo quién limita con quien.