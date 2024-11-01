El ministro de Asuntos Exteriores francés se enfrenta a una denuncia penal por tergiversar las declaraciones de Francesca Albanese (inglés)

Un grupo francés de abogados internacionales ha presentado una denuncia ante la fiscalía de París en la que acusa al máximo representante diplomático del país de difundir información falsa sobre la relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. Según la legislación francesa, la difusión de información falsa de mala fe que pueda alterar el orden público puede constituir un delito penal. Atribuir falsamente declaraciones a un titular de mandato de las Naciones Unidas puede entrar dentro de ese marco.