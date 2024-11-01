edición general
El ministro de Asuntos Exteriores francés se enfrenta a una denuncia penal por tergiversar las declaraciones de Francesca Albanese (inglés)

Un grupo francés de abogados internacionales ha presentado una denuncia ante la fiscalía de París en la que acusa al máximo representante diplomático del país de difundir información falsa sobre la relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. Según la legislación francesa, la difusión de información falsa de mala fe que pueda alterar el orden público puede constituir un delito penal. Atribuir falsamente declaraciones a un titular de mandato de las Naciones Unidas puede entrar dentro de ese marco.

Ferran #2 Ferran
Tendriamos que tener ese delito en España :-/
themarquesito #4 themarquesito
#2 En España tenemos el delito de injuria.

dpej.rae.es/lema/delito-de-injuria
TikisMikiss #5 TikisMikiss *
nemeame #3 nemeame
A los genocidas que matan decenas de miles de niños indefensos ni mú, pero a la que lo denuncia, condena y lo intenta detener la acosan, la tratan como a una terrorista y se le lanzan como perros. El puto mundo al revés, y mientras tanto colgándose metallas unos a otros por ser el "faro del mundo libre" y no se que pollas más
