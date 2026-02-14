La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza

Un evento programado en la Universidad de Princeton que incluía un debate con Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza fue cancelado abruptamente el día antes de su celebración debido a la «nueva política de la universidad».
| etiquetas: finkelstein , princeton , conferencia , cancelación , gaza , genocidio , sionismo
"La «nueva política de la universidad» se refiere al conjunto de medidas administrativas adoptadas por las universidades de todo Estados Unidos para reprimir las protestas a favor de Palestina y controlar los discursos críticos con Israel basándose en la falsa afirmación de que dichos eventos son «antisemitas»."
