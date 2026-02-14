edición general
28 meneos
26 clics
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza

La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza

Un evento programado en la Universidad de Princeton que incluía un debate con Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza fue cancelado abruptamente el día antes de su celebración debido a la «nueva política de la universidad».

| etiquetas: finkelstein , princeton , conferencia , cancelación , gaza , genocidio , sionismo
23 5 0 K 269 actualidad
6 comentarios
23 5 0 K 269 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Son cancelaciones sanas hechas en plena libertad por esa ideología superior tanto económica como moral como racialmente que es La Derecha.
9 K 126
Sr.No #2 Sr.No *
#1 Luego tienen el santísimo morro de decir qu la izquierda les sensura y por eso necesitan comprar medios de comunicación, para hacerlos libres de nuevo. La hipocresía y falta de coherencia hechas verbo.
4 K 64
#3 cajadecartonmojada *
"debido a circunstancias imprevistas relacionadas con la nueva política de la universidad"

...

"La «nueva política de la universidad» se refiere al conjunto de medidas administrativas adoptadas por las universidades de todo Estados Unidos para reprimir las protestas a favor de Palestina y controlar los discursos críticos con Israel basándose en la falsa afirmación de que dichos eventos son «antisemitas»."

>:-(
5 K 83
#4 cajadecartonmojada *
edit
0 K 12
#5 mcfgdbbn3
Las #cancelaciones_sanas de las que no te hablarán tus tiktokers. :roll:
0 K 12
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Los medios de comunicación, las universidades, todo está controlado para que no hayan criticas a Israel, los políticos de EE.UU., grupos de presión (lobby) proisraelíes en EE. UU., como AIPAC, donan fondos a las campañas de congresistas, existiendo una correlación entre mayores donaciones y un firme respaldo político/militar a Israel. Los congresistas que apoyan más a Israel reciben de media de 100.000 dolares
dólares.
0 K 12

menéame