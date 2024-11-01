Codirector del oscarizado ‘No other land’ vuelve a ser agredido por soldados israelíes

«Esta tarde, cerca de un año después de que ganáramos el Óscar, el mismo colono que me atacó poco después de que volviera de Los Ángeles (Shem Tov Lusky) lideró de nuevo un ataque contra mi casa y mi familia», recoge el comunicado, que compartieron en sus redes sociales los codirectores del documental Yuval Abraham y Basel Adra. «Cuatro miembros de mi familia están arrestados en este momento y otro está en el hospital»