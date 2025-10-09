Investigado un notario de Barcelona por estafa immobiliaria a personas vulnerables

Según la investigación de Mossos d’Esquadra, las víctimas creían firmar un préstamo, cuando en realidad era una opción de compra sobre su vivienda a un precio muy inferior al de mercado, en ocasiones, a la mitad. Además, suscribían un poder irrevocable que permitía al supuesto prestamista la venta sin su consentimiento ni conocimiento. En la práctica, perdían la propiedad. La policía describe un “entramado de personas físicas y jurídicas que actuaría de forma coordinada, con la participación del notario Sergio González Delgado de Notaria GYG.