Investigado un notario de Barcelona por estafa immobiliaria a personas vulnerables

Investigado un notario de Barcelona por estafa immobiliaria a personas vulnerables

Según la investigación de Mossos d’Esquadra, las víctimas creían firmar un préstamo, cuando en realidad era una opción de compra sobre su vivienda a un precio muy inferior al de mercado, en ocasiones, a la mitad. Además, suscribían un poder irrevocable que permitía al supuesto prestamista la venta sin su consentimiento ni conocimiento. En la práctica, perdían la propiedad. La policía describe un “entramado de personas físicas y jurídicas que actuaría de forma coordinada, con la participación del notario Sergio González Delgado de Notaria GYG.

comentarios
alfre2 #3 alfre2
Luego les llamamos inquiokupas y los criminalizamos. Un plan sin fisuras!!
#9 Sacapuntas
#8 Tu lo has dicho: no todos los notarios son inteligentes y honrados. “Nihil prius fide” ("Nada antes que la fe"), dicen. xD
#7 Sacapuntas
Se metió a notario para forrarse.
#8 Ovidio
#7 El caso es que de notario te forras sin necesidad de delinquir
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Pues harían bien en investigar al resto.
#4 Luiskelele
Sacarte la oposición de notario para meterte a estos chanchullos… manda huevos.
Spirito #5 Spirito
No se puede entender el saqueo de la corrupción y la estafa pública en éste país sin el guiño de notarios y jueces.

De ahí que la impunidad en esos entramados criminales de verdadera ingeniería jurídica sea casi total, porque es muy muy difícil luego de probarlo.
#1 torbert
No me suena eso de "un poder irrevocable". Algo así necesita ser un contrato.
Connect #2 Connect
#1 Un poder irrevocable solo puede ser firmado en un acta notarial.- Y como tal, existe. Pero puede ser anulado si ambas partes así lo solicitan. Si una de las dos partes, en este caso el prestatario, no quiere, pues puede vender unilateralmente.

Otra cosa es que ese poder irrevocable tuviese cabida en una firma inmobiliaria o prestataria. Porque en general se hace para casos de gestión de bienes o de herencias.
