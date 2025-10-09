Investigado un notario de Barcelona por estafa immobiliaria a personas vulnerables

Según la investigación de Mossos d’Esquadra, las víctimas creían firmar un préstamo, cuando en realidad era una opción de compra sobre su vivienda a un precio muy inferior al de mercado, en ocasiones, a la mitad. Además, suscribían un poder irrevocable que permitía al supuesto prestamista la venta sin su consentimiento ni conocimiento. En la práctica, perdían la propiedad. La policía describe un “entramado de personas físicas y jurídicas que actuaría de forma coordinada, con la participación del notario Sergio González Delgado de Notaria GYG.
De ahí que la impunidad en esos entramados criminales de verdadera ingeniería jurídica sea casi total, porque es muy muy difícil luego de probarlo.
Otra cosa es que ese poder irrevocable tuviese cabida en una firma inmobiliaria o prestataria. Porque en general se hace para casos de gestión de bienes o de herencias.