·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11522
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7861
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5486
clics
Así no se pone el lacito
7159
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
5036
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
más votadas
341
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
419
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
468
Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado
687
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
409
La letra pequeña de la Fiscalía: tres de los cuatro contratos de Barrabés por los que se critica a Begoña Gómez son del Ayuntamiento de Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
78
meneos
131
clics
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
Antonia Macías, de 45 años, paga unas terribles secuelas permanentes por esta negligencia: porta una sonda, usa pañales y parches de fentanilo.
|
etiquetas
:
diagnóstico
,
cáncer
,
cérvix
,
un
,
año
,
citología
,
jerez
,
sin
,
cura
45
33
0
K
501
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
45
33
0
K
501
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
Qué bonito e?
Espero que demanden ella y sus familiares y pidan aparte de una compensación por esto, pena de cárcel para toda la cadena de culpables
9
K
107
#5
Leon_Bocanegra
Votar al PP mata.
8
K
86
#9
kurro
#5
El PP es malo para la salud
Debería estar impreso en las papeletas, como con el tabaco
0
K
9
#4
PerritaPiloto
No sé si los ciudadanos se dan cuenta del desperdicio de un protocolo de cribado que no repite las pruebas no concluyentes hasta un año más tarde o después. Es como hacer una auditoría y meter los resultados en un cajón y no abrir el documento hasta un año más tarde. Lo que siga la auditoría está obsoleto y lo que estaba mal ahora está peor.
Obviamente el propósito es que los ciudadanos contraten seguros privados ante la falta de respuesta y la lentitud de la pública.
8
K
84
#12
sliana
#4
entienden el cribado como una forma de mover el dinero sin ninguna intención de que sirva para nada
1
K
14
#3
reithor
Moreno al talego.
4
K
40
#1
smilo
Votar a quien quiere destruir la sanidad pública mata.
3
K
33
#7
karakol
Las Autoridades Sanitarias advierten que la gestión del PP es perjudicial para su salud.
1
K
27
#6
arturios
Como salgan unos cuantos casos más, para las próximas elecciones mayoría absoluta del PP.
1
K
22
#8
Macadam
*
Joder. La pobre lo que lleva pasado.
0
K
18
#11
pitercio
*
¿Cómo que ya no hay cura? Para curas nunca escatiman dinero, ni para toros.
0
K
13
#10
CerdoJusticiero
¿Ningún familiar cazador se apunta a hacer un Luigi? A veces me resulta increíble lo mansos que somos los españoles.
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Espero que demanden ella y sus familiares y pidan aparte de una compensación por esto, pena de cárcel para toda la cadena de culpables
Debería estar impreso en las papeletas, como con el tabaco
Obviamente el propósito es que los ciudadanos contraten seguros privados ante la falta de respuesta y la lentitud de la pública.