Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"

Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"

Antonia Macías, de 45 años, paga unas terribles secuelas permanentes por esta negligencia: porta una sonda, usa pañales y parches de fentanilo.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Qué bonito e?
Espero que demanden ella y sus familiares y pidan aparte de una compensación por esto, pena de cárcel para toda la cadena de culpables
9 K 107
#5 Leon_Bocanegra
Votar al PP mata.
8 K 86
#9 kurro
#5 El PP es malo para la salud

Debería estar impreso en las papeletas, como con el tabaco
0 K 9
#4 PerritaPiloto
No sé si los ciudadanos se dan cuenta del desperdicio de un protocolo de cribado que no repite las pruebas no concluyentes hasta un año más tarde o después. Es como hacer una auditoría y meter los resultados en un cajón y no abrir el documento hasta un año más tarde. Lo que siga la auditoría está obsoleto y lo que estaba mal ahora está peor.

Obviamente el propósito es que los ciudadanos contraten seguros privados ante la falta de respuesta y la lentitud de la pública.
8 K 84
#12 sliana
#4 entienden el cribado como una forma de mover el dinero sin ninguna intención de que sirva para nada
1 K 14
reithor #3 reithor
Moreno al talego.
4 K 40
smilo #1 smilo
Votar a quien quiere destruir la sanidad pública mata.
3 K 33
karakol #7 karakol
Las Autoridades Sanitarias advierten que la gestión del PP es perjudicial para su salud.
1 K 27
arturios #6 arturios
Como salgan unos cuantos casos más, para las próximas elecciones mayoría absoluta del PP.
1 K 22
Macadam #8 Macadam *
Joder. La pobre lo que lleva pasado.
:-(
0 K 18
pitercio #11 pitercio *
¿Cómo que ya no hay cura? Para curas nunca escatiman dinero, ni para toros.
0 K 13
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
¿Ningún familiar cazador se apunta a hacer un Luigi? A veces me resulta increíble lo mansos que somos los españoles.
0 K 11

