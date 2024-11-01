Vito Quiles amenaza a "El Salto" tras desvelar los pagos del PP: "No queréis acabar como vuestro fiscal"

Quiles ha comenzado diciendo que la información del medio citado es “simplemente falsa”, acompañado de una advertencia [...]: “Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General” [...]. Prosiguiendo [...] asegura que “nunca ha recibido un euro público” y que no está contratado “en ningún canal y el PP no ha ‘pagado’ nada a nadie”. Luego, matiza: “Son acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos. Que vosotros seáis un panfleto de extrema izquierda...."