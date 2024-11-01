edición general
Vito Quiles amenaza a "El Salto" tras desvelar los pagos del PP: "No queréis acabar como vuestro fiscal"

Quiles ha comenzado diciendo que la información del medio citado es “simplemente falsa”, acompañado de una advertencia [...]: “Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General” [...]. Prosiguiendo [...] asegura que “nunca ha recibido un euro público” y que no está contratado “en ningún canal y el PP no ha ‘pagado’ nada a nadie”. Luego, matiza: “Son acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos. Que vosotros seáis un panfleto de extrema izquierda...."

hakcer_dislexico
#8 La verdad es que se echa de menos la epoca en que ser un facha de mierda y un anormal estaba mal visto. Ahora al no haber depredador natural, pues se creen en la cuspide de la cadena trofica, e incluso intelectual.
MadalenaBrava
O nos unimos los decentes y los combatimos o nos comen.
Espabilad!!
detectordefalacias
#2 A la agresividad hay que responderla de manera agresiva.

Tienen que sentir el miedo en sus carnes y para ellos solo hay un camino.
tul
#2 vas tarde, ya nos comieron hace decadas
makinavaja
Cada vez están más crecidos... cuidado!!! :-D
Katos
#3 que amenaza ha hecho?
TonyStark
#5 creo que el problema es que tu no ves la amenaza, ni la verás, aunque te la señalen:

x.com/vitoquiles/status/1993314637014589495
MisterSorb
#5 ¿En qué parte del comentario de #3 dice que Vito ha amenazado?
Estoeslaostia
#3 Son muy graciosos.
Déjalos a ver si revientan.
Cehona
Que los denuncie. Y que acuda sin los gorilas a juicio.
TonyStark #1 TonyStark *
no cabía entero pero merece mucho la pena terminar su frase:

[...]. Que vosotros seáis un panfleto de extrema izquierda y no conozcáis el funcionamiento de los medios oficiales no es mi problema. En cualquier caso, yo ni estoy en eso, soy un trabajador autónomo. Borrad, perroflautas, y buscad un trabajo serio

Relacionada: www.meneame.net/story/pp-pago-680-000-euros-dinero-publico-canal-catap
duende
¿Y la novedad es?, ¿que la publicidad institucional de las instituciones gobernadas por la derecha irá a medios de derechas, mientras que la de los gobernados por la izquierda irá a medios de izquierda?.
Que os gustará haceros trampas al solitario, pero a ese juego juegan todos.
