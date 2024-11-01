Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas

Os comparto gratuitamente un juego que llevo algo más de 2 años y medio desarrollando, el juego se llama Heartstrings. Básicamente es un "slice of life" de un chaval de instituto en un pueblo ficticio de EEUU, durante el año 2000. La trama se desarrolla a "fuego lento", no va directo a mostrarte nada de contenido explícito como otros juegos de este género. Respondo preguntas o dudas que podáis tener. Y también me encantaría escuchar vuestras impresiones si lo jugáis. También tened en cuenta que es un juego aun en desarrollo.
Los programas que utilizo son:
- Unity para crear el juego en sí.
- Visual Studio para programar.
- Cascadeur para animar.
- Blender para modelado 3D.
- DAZ Studio para los personajes.
- Gimp / Affinity (ahora que lo pusieron gratuito) para todo lo que sea imágenes y texturas.
- Shotcut / Shutter Encoder para los vídeos.
- Audacity para sonidos y música.
¿Es un proyecto paralelo aparte de otro trabajo principal o vives de esto?
¿Porqué tantos juegos NSFW me recuerdan al Summertime Saga, Town Uncovered y en la linea? Chaval de instituto llega a un pueblo nuevo, etc ...
Supongo que es porque la trama de persona que llega a un lugar nuevo te hace empatizar más con el protagonista, ya que tú también eres un recién llegado a lugar. Es un recurso muy utilizado también en películas y series.
Yo siempre estoy con la idea en la cabeza de desarrollar un videojuego en mis ratos libres y siempre me echa para atrás el tiempo que exigiría algo así ...
Y la pregunta ¿opinión de F95zone? ¿enemigo o aliado?