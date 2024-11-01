edición general
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas

Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas

Os comparto gratuitamente un juego que llevo algo más de 2 años y medio desarrollando, el juego se llama Heartstrings. Básicamente es un "slice of life" de un chaval de instituto en un pueblo ficticio de EEUU, durante el año 2000. La trama se desarrolla a "fuego lento", no va directo a mostrarte nada de contenido explícito como otros juegos de este género. Respondo preguntas o dudas que podáis tener. Y también me encantaría escuchar vuestras impresiones si lo jugáis. También tened en cuenta que es un juego aun en desarrollo.

#6 Nuisaint
La competencia es dura en este género, pero aunque sea lento si la trama engancha a los jugadores les gustará. No todo es ir directo al tema. Recuerdo una reseña en Steam de Acting Lessons, que me hizo gracia por ser totalmente sincera: "Vine por las pajas y acabé llorando" xD . Ánimo y suerte con tu juego.
AlienCatGames #9 AlienCatGames
#6 Muchísimas gracias por las palabras de ánimo. Sí, la verdad es que la gente que lo juega le acaba gustando mucho, pero hay una barrera inicial ahí que me impide llegar a ellos de inicio, y eso hace que no se juegue tanto.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#6 "Vine por pajas y acabé llorando" es una gran reseña, 10 de 10.
AlienCatGames #12 AlienCatGames
#11 Jajaja La verdad que sí, y yo creo que es mejor así al final. En todo momento antepuse la historia y sus personajes a mostrar contenido sexual sólo por poner cachondo al personal.
AlienCatGames #4 AlienCatGames
#3 Horas que le dedico... pues todas las que pueda básicamente xD, cualquier tiempo de ocio lo dedico a esto. Como dices, exige muchísimo esfuerzo y dedicación; pero la verdad es que, si no amase crear videojuegos, sería imposible invertir tanto tiempo.

Los programas que utilizo son:
- Unity para crear el juego en sí.
- Visual Studio para programar.
- Cascadeur para animar.
- Blender para modelado 3D.
- DAZ Studio para los personajes.
- Gimp / Affinity (ahora que lo pusieron gratuito) para todo lo que sea imágenes y texturas.
- Shotcut / Shutter Encoder para los vídeos.
- Audacity para sonidos y música.
Torrezzno #5 Torrezzno
#0 has creado tu articulo privado y lo has compartido como una noticia. Eso hace que puedas escribir en ambos lados. Menudo bug o feature, segun se mire. Para compartir el articulo tienes que subscribirte al subs de articulos
AlienCatGames #7 AlienCatGames
#5 Soy asiduo a Menéame, como lector, pero nunca publiqué nada. Esta es mi primera vez, así que seguramente lo hice todo mal.
De hecho, en el artículo no se añadieron bien las fotos y ahora no sé cómo editarlo para añadirlas.
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 ya, la ui es una basura.
AlienCatGames #10 AlienCatGames
#8 Un poco complicada es, la verdad. xD Si alguien sabe cómo puedo editar para añadir las imágenes, que me diga. :roll:
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿De donde sacas los beneficios? ¿Patreon, venta de juegos, etc?

¿Es un proyecto paralelo aparte de otro trabajo principal o vives de esto?

¿Porqué tantos juegos NSFW me recuerdan al Summertime Saga, Town Uncovered y en la linea? Chaval de instituto llega a un pueblo nuevo, etc ...
AlienCatGames #2 AlienCatGames
#1 ¡Hola! Pues los beneficios los saco de Patreon principalmente, pero no puse enlace porque no quiero que me borren por spam. No estoy ganando mucho, así que obviamente no puedo vivir de esto solo. xD

Supongo que es porque la trama de persona que llega a un lugar nuevo te hace empatizar más con el protagonista, ya que tú también eres un recién llegado a lugar. Es un recurso muy utilizado también en películas y series.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 Ok, ya que estás, ¿herramienta para desarrollo, cuanto tiempo le dedicas a esto, etc, etc?

Yo siempre estoy con la idea en la cabeza de desarrollar un videojuego en mis ratos libres y siempre me echa para atrás el tiempo que exigiría algo así ...
FueraSionistasdeMeneame #13 FueraSionistasdeMeneame *
Yo empecé a hacer uno en DAZ Studio+Renpy, pero tengo allí olvidado el proyecto desde hace 2 años, tengo un script de unas 3 horas de juego pero aparte de modelo de las chicas, lo demás está por hacer respecto el apartado gráfico porque estoy muy verde (queda genérico). Tampoco domino el inglés y una traducción con IA en este tipo de juegos es complicada (la IA te censura).

Y la pregunta ¿opinión de F95zone? ¿enemigo o aliado?
