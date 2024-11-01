Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas

Os comparto gratuitamente un juego que llevo algo más de 2 años y medio desarrollando, el juego se llama Heartstrings. Básicamente es un "slice of life" de un chaval de instituto en un pueblo ficticio de EEUU, durante el año 2000. La trama se desarrolla a "fuego lento", no va directo a mostrarte nada de contenido explícito como otros juegos de este género. Respondo preguntas o dudas que podáis tener. Y también me encantaría escuchar vuestras impresiones si lo jugáis. También tened en cuenta que es un juego aun en desarrollo.