El privilegio de las élites: Sarkozy, 20 días de prisión; los ladrones del Louvre, 25 años

Sarkozy fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión por conspiración, delito punible con una pena máxima de 10 años. Antes de entrar en prisión, disfrutó de una condena condicional y un mes para organizar sus asuntos; los otros dos acusados de la misma trama, no corrieron la misma suerte, fueron encarcelados después de la vista. Después presentó un recurso el día que ingresaba en prisión, paralizando la ejecución de su condena y, pese a ser declarado culpable, volvió a beneficiarse de la presunción de inocencia.