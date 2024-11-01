edición general
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]

En 1964, el proceso de casting para la serie de televisión original de La Familia Addams consistió en buscar actores que pudieran encarnar la esencia macabra y a la vez encantadora de los dibujos animados de Charles Addams. Muchas de estas audiciones fueron capturadas en una serie de icónicas fotografías en blanco y negro de Bill Ray para la revista LIFE . Curiosamente, John Astin fue considerado inicialmente para el papel del mayordomo (Lurch). Los productores inicialmente pensaron que la serie debía girar en torno al personaje del mayordomo.

1 comentarios
Mucha gente no lo sabe, pero John Astin es el padre de Sean "Espéreme Señor Frodo" Astin.
