edición general
19 meneos
19 clics
Y mientras anuncia más bombazos, Trump aparecería en otro informe del FBI en relación con Epstein

Y mientras anuncia más bombazos, Trump aparecería en otro informe del FBI en relación con Epstein

Los últimos documentos publicados incluyen tres informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que afirmó que Epstein le presentó al futuro presidente estadounidense en la década de 1980.

| etiquetas: esptein , trump
16 3 0 K 146 actualidad
3 comentarios
16 3 0 K 146 actualidad
yoma #1 yoma
Si quieres crear una buena cortina de humo, ya sabes monta un guerra. :troll:
0 K 12
#2 omega7767
compite con Netanyahu para ver quien mata o roba mas
0 K 11

menéame