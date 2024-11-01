·
Y mientras anuncia más bombazos, Trump aparecería en otro informe del FBI en relación con Epstein
Los últimos documentos publicados incluyen tres informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que afirmó que Epstein le presentó al futuro presidente estadounidense en la década de 1980.
etiquetas
:
esptein
,
trump
actualidad
3 comentarios
relacionadas
#1
yoma
Si quieres crear una buena cortina de humo, ya sabes monta un guerra.
0
K
12
#3
wildseven23
#1
es.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog
0
K
16
#2
omega7767
compite con Netanyahu para ver quien mata o roba mas
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
