Imágenes verificadas por la BBC confirman que la escuela de niñas en Irán donde murieron 168 personas en los ataques de EE.UU. e Israel fue bombardeada en repetidas ocasiones

[C&P] Un análisis de imágenes satelitales revela múltiples ataques y marcas de quemaduras alrededor de una escuela en el sur de Teherán, lo que sugiere que fue alcanzada en más de una ocasión, en un ataque que, según las autoridades iraníes, causó la muerte de 168 personas el sábado.

Comentarios destacados:        
garnok #3 garnok
Es increíble que Israel consiga ser mas repulsivo con cada noticia que sale, es como si tuvieran por deporte nacional ser la peor escoria posible
8
Io76 #2 Io76
Estamos en el lado genocida de la historia.
A algunos nos da asco y otros lo celebran y aplauden efusivamente.
5
#5 Barriales
#2 yo no y la inmensa mayoría no. Solo estan a favor los mal informados, los subnormales y los que chupan del bote, como el "Trío Chotis", IDA, NarcoFrijolito y Havaxcal.
6
#9 diablos_maiq
#5 ¿se dice "viva abascal" o "abascal viva"?
0
#17 Barriales
#9 se dice, havaxcal hijo de puta.
0
#7 Tronchador.
#2 Hasta las personas más de extrema derecha que conozco están en contra de esta mierda, porque si tienes medio dedo de frente te das cuenta de la mierda que es.
0
Spirito #10 Spirito *
#7 Cara a cara, muchos de esos de extrema derecha dicen que es una barbaridad, a veces porque tienen que disimular y porque ¿Quién con un poco de corazón puede justificar algo así? pero luego en las redes sociales niegan el ataque, o lo vanalizan o manipulan diciendo que es una guerra, o le echan la culpa al mismo Irán....

Ya se vio lo que pasó con el genocidio en la Franja de Gaza y es que son así de canallas y malas personas muchos de ellos.

Se les olvida rápido la empatía pero rezar a su diosito de turno no.
0
Io76 #11 Io76
#7 Conozco unas cuantas personas en mi curro que son votantes de Vox y defienden a los genocidas israelíes hagan lo que hagan, sin ir más lejos piden que tiren bombas atómicas en Irán.
0
#14 Tronchador.
#11 Si retrasados hay de todos los niveles, estos son una par de niveles menos que los que yo comento, pero no habrá muchos de esos.
0
Io76 #15 Io76
#14 Pues que mala suerte tengo yo que me cruzo con todos los derechuzos prosionazis.
0
Spirito #6 Spirito *
No fue casual ni accidental.

Hubo un primer ataque y, luego, esperaron un tiempo a que llegaran los padres y los servicios de urgencia para bombardear de nuevo en el mismo sitio.

Eso no son daños colaterales.

Eso es un crimen de Lesa Humanidad que la gente con un mínimo principio de Justicia no podemos ni debemos olvidar, ocurra donde ocurra.

¡Los niños son sagrados!

¡HdlgP's!
2
ElBeaver #12 ElBeaver
#6 ¿Son sagrados solo cuando no son ucranianos, verdad?
2
Spirito #13 Spirito *
#12 Sean de donde sean.

Pero ya veo por dónde vas y es que, ya lo sé, algunos no desaprovecháis la ocasión para vomitar vuestros delirios.
1
#16 guillersk
#13
Son sagrados mientras no estén en un teatro en Mariupol, ¿ Verdad?
2
Spirito #18 Spirito
#16 Se ve que la comprensión lectora no es lo tuyo.

¿Tenéis ya nueva sargento los del Comando Nanci? :roll:
1
ElBeaver #19 ElBeaver
#13 Cuando las tropas de Putin secuestran a miles de niños después de asesinar a sus padres, eso no te importa, hipócrita de los cojones.
0
Spirito #20 Spirito *
#19 Está más que aclarado todo eso.

Pero la propaganda de EEUU y la OTAN ha sido tan tan tan bestial que, en fin, da para bochorno.

Pero claro, algunos tenemos dos dedos de frente y algo de raciocinio.

Otros se ve que son más de tragaderas como la rueda de un molino. :roll:
1
eltxoa #21 eltxoa
#19 para que inventas!

al ignore, no quiero leer tus bulos.
0
eltxoa #8 eltxoa
Es como en gaza. Cuando se acercar los servicios de rescate bombardean de nuevo para eliminarlos. Son el ejercito más moral del mundo!
1
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pero era porque es muy triste vivir recordando como asesinaron a tus compañeras de clase, así que tenían que asegurarse que no se diese el caso.

Todo causas humanitarias.
0
Javi_Pina #4 Javi_Pina
No puede ser Trump ha dicho que ha sido Irán. Aunque también ha dicho que sus bombas no tienen presión por lo que varias bombas en el mismo sitio no cuadraría.
0

