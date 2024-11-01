Imágenes verificadas por la BBC confirman que la escuela de niñas en Irán donde murieron 168 personas en los ataques de EE.UU. e Israel fue bombardeada en repetidas ocasiones

[C&P] Un análisis de imágenes satelitales revela múltiples ataques y marcas de quemaduras alrededor de una escuela en el sur de Teherán, lo que sugiere que fue alcanzada en más de una ocasión, en un ataque que, según las autoridades iraníes, causó la muerte de 168 personas el sábado.
| etiquetas: eeuu , bombardeo , asesinato , 168 muertos , niñas , escuela
A algunos nos da asco y otros lo celebran y aplauden efusivamente.
Ya se vio lo que pasó con el genocidio en la Franja de Gaza y es que son así de canallas y malas personas muchos de ellos.
Se les olvida rápido la empatía pero rezar a su diosito de turno no.
Hubo un primer ataque y, luego, esperaron un tiempo a que llegaran los padres y los servicios de urgencia para bombardear de nuevo en el mismo sitio.
Eso no son daños colaterales.
Eso es un crimen de Lesa Humanidad que la gente con un mínimo principio de Justicia no podemos ni debemos olvidar, ocurra donde ocurra.
¡Los niños son sagrados!
¡HdlgP's!
Pero ya veo por dónde vas y es que, ya lo sé, algunos no desaprovecháis la ocasión para vomitar vuestros delirios.
Son sagrados mientras no estén en un teatro en Mariupol, ¿ Verdad?
¿Tenéis ya nueva sargento los del Comando Nanci?
Pero la propaganda de EEUU y la OTAN ha sido tan tan tan bestial que, en fin, da para bochorno.
Pero claro, algunos tenemos dos dedos de frente y algo de raciocinio.
Otros se ve que son más de tragaderas como la rueda de un molino.
al ignore, no quiero leer tus bulos.
Todo causas humanitarias.