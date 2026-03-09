Un miembro de la cúpula de Vox coloca a su pareja por 60.000€ al año

Luis Gestoso contrata a su novia, Nerea Alzola, como «coordinadora» del Ayuntamiento de Murcia por 60.000 euros. El grupo parlamentario de Vox, al ser preguntado por sus funciones, ha optado por no responder.
| etiquetas: vox , murcia , abascal , corrupción , nepotismo
Entonces nada que ver, ¿no entendéis que, en realidad, a la derecha y sus votantes eso les importa menos de una mierda? Esto es como el futbol, gruñirle al árbitro como un orangután para ver si "los míos" consiguen alguna ventaja. Pero en realidad están completamente de acuerdo con que los suyos "metan pierna"
Es mas, ya me gustaria a mi q fueran todos iguales....
El problema de "los puestos de confianza", y éste parece ser uno de esos, es que se contrata a quien te da la gana. De hecho es normal crear estos puestos para meter amiguetes. Que yo sepa a Pedro Sánchez no se le juzga por tener chorrocientos asesores como tiene. ¿Es inmoral? Por supuesto. ¿Es poco ético? Sin lugar a dudas. ¿Es ilegal? Me parece que no. ¿Debería dejar de votar a ese partido por hacer esto? Es una posibilidad, pero entonces sólo te queda "Escaños en Blanco".