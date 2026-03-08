·
No son tus amigos
Viñeta de Riki Blanco para El País del 8 de marzo de 2026.
amigos
viñeta
trump
rezar
joffer
Una gran frase
antesdarle
yo creo que Trump también es consciente de que está rodeado de sabandijas, igual que él. Personas que a la que pierda poder, no les importaría empujarlo por las escaleras.
kh4os
Bueno creo que se refiere más bien a la EEUU, son lacayos no amigos. Esos mismos que siempre van de patriotas son los primeros en rendir pleitesía. Es curioso ver a las izquierdas defender la soberanía y las derechas vender las patrias. Que tiempos para vivir....
