No son tus amigos

No son tus amigos  

Viñeta de Riki Blanco para El País del 8 de marzo de 2026.

3 comentarios
joffer #2 joffer
Una gran frase
antesdarle #1 antesdarle
yo creo que Trump también es consciente de que está rodeado de sabandijas, igual que él. Personas que a la que pierda poder, no les importaría empujarlo por las escaleras.
#3 kh4os
Bueno creo que se refiere más bien a la EEUU, son lacayos no amigos. Esos mismos que siempre van de patriotas son los primeros en rendir pleitesía. Es curioso ver a las izquierdas defender la soberanía y las derechas vender las patrias. Que tiempos para vivir....
