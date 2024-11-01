Ve estéril el debate sobre si EEUU e Israel debieron atacar Irán: "No hay que derramar lágrimas por el régimen" Von der Leyen cree que la UE "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas y cuestiona si es "un obstáculo" La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad
| etiquetas: ue , ursula-von-der-leyen , multilateralismo , diplomacia
Estamos hablando de la vida. No de una competicion de Mario Cart.
Os han engañado en todas y cada una de las guerras que han entrado, han engañado a Irán y seguís pensando que Rusia no tenía que tomar medidas ante el avance de EEUU, a través de la OTAN, contra su territorio. Yo no sé si vosotros os habéis parado más de dos segundos, pero me gustaría pensar que no.
Rusia no va a esperar a convenceros a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo antes de tomar medidas para defenderse, pero EEUU ya ha mostrado claramente quiénes son hasta para los más desinformados.
Esto es gravísimo y no entiendo cómo no están ya todos los países de la unión pidiendo su cabeza al unísono. Que vale que últimamente tenemos unas tragaderas enormes pero hay cosas que no deberían pasar desapercibidas.
SI los poderosos no quieren respetar reglas ¿Por que tendrían que hacerlo los ciudadanos?
Hay cierto malestar entre los embajadores de los 27 países de la Unión Europea ante las asunciones en política exterior que se ha tomado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se han visto ampliadas con su posición en la guerra de Irán, que no se consensuó con los Estados miembros o sus llamadas a los países del
… » ver todo el comentario
Si. Tenemos nuestro propio camino, y es el respetar las reglas internacionales y a terceros paises, si queremos que nos respeten
Y mas tarde tiene la jeta de decir que los iranies se merecen la livertad de ese regimen asesino.
Sí con tu decision, se asesina para liberarles a tantos como asesina el regimen irani, eres igual de asqueroso como el regimen que quieres derrocar, si no peor.
Putin describió el imperio como un imperio. Mencionó la intoxicación unipolar: esa alucinación posGuerra Fría de que la historia había terminado, de que el poder había encontrado su dueño final, de que la OTAN podía expandirse eternamente sin consecuencias,
… » ver todo el comentario
Si eres el único en prohibir el trabajo infantil, puede que se rían de tí, pero el camino que abres quedará en la mente de las personas. Lo mismo pasa con los crímenes de guerra, puedes pasarlo por alto, pero perpetrarlos no desaparece de la memoria.