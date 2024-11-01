edición general
Von der Leyen cree que la UE "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas y cuestiona si es "un obstáculo"

Ve estéril el debate sobre si EEUU e Israel debieron atacar Irán: "No hay que derramar lágrimas por el régimen" Von der Leyen cree que la UE "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas y cuestiona si es "un obstáculo" La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad

Casiopeo #3 Casiopeo *
¿qué coños está insinuando? ¿que está bien saltarse el derecho internacional? Putin estará feliz...
21 K 255
Enésimo_strike #19 Enésimo_strike
#3 está diciendo que jugar a un juego donde solo tú cumples las normas comunes, y además de eso te auto impones unas aún más restrictivas, estás abocado a no poder ganar nunca.
2 K 33
Battlestar #22 Battlestar
#19 Lo que falta ahora es como afrontar la situación porque existen varias opciones, una es pasarte las reglas comunes por el forro de los cojones tu también, o puedes forzar a los que no las cumplen a cumplirlas, o por lo menos hacerles el vacio y darles la espalda y que se apañen solos.
0 K 12
Ah_no_nimo #23 Ah_no_nimo
#19 Salvo que se sea un mierdas, ganar es hacer lo correcto.
Estamos hablando de la vida. No de una competicion de Mario Cart.
0 K 9
#21 eipoc *
#3 sois como la mosca contra el cristal. Os han enseñado, no solo la patita, si no todo el cuerpo entero, y aún seguís culpando a Rusia de lo que ha pasado en Ucrania.

Os han engañado en todas y cada una de las guerras que han entrado, han engañado a Irán y seguís pensando que Rusia no tenía que tomar medidas ante el avance de EEUU, a través de la OTAN, contra su territorio. Yo no sé si vosotros os habéis parado más de dos segundos, pero me gustaría pensar que no.

Rusia no va a esperar a convenceros a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo antes de tomar medidas para defenderse, pero EEUU ya ha mostrado claramente quiénes son hasta para los más desinformados.
3 K 50
Tkachenko #28 Tkachenko
#21 son unos propagandistas. No se creen nada
0 K 20
#8 txepel *
Acaba de decir que ya que Trump, Putin y Netanyahu no cumplen la legalidad internacional la UE tampoco debería hacerlo.

Esto es gravísimo y no entiendo cómo no están ya todos los países de la unión pidiendo su cabeza al unísono. Que vale que últimamente tenemos unas tragaderas enormes pero hay cosas que no deberían pasar desapercibidas.
15 K 185
Tkachenko #2 Tkachenko
Esta psicópata degenerada nos lleva a la destrucción total
13 K 166
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#2 Con la matraca que ha dado toda la escoria natontada con lo de "el mundo basado en reglas" y ahora resulta que "ya no sirven"... como no servían antes, que siempre se las han pasado por el forro de los mismísimos, tan sólo les ha servido para exigir su aplicación a quienes consideran enemigos o rivales.
6 K 98
#1 carraxe *
Qué tiparraca execrable. Descendiente de nazis, putrefacta representante de la derecha corrupta y ladrona europea, trabajando a sueldo del sionismo.
15 K 159
ur_quan_master #14 ur_quan_master *
Un orden mundial basado en reglas es la extensión del estado de derecho a nivel mundial. Si ahora los poderosos nos plantean renunciar a ello quizá los ciudadanos podrían plantearse dejar de respetar las instituciones y la integridad física de sus representantes.

SI los poderosos no quieren respetar reglas ¿Por que tendrían que hacerlo los ciudadanos?
6 K 101
Herrerii #6 Herrerii
Von der Leyen ==>  media
5 K 66
IkkiFenix #11 IkkiFenix *
Cuando las reglas que ellos mismo han hecho no les convienen se las saltan, y encima para hacer seguidismo a Israel y EEUU en sus planes criminales donde no solo Europa no se beneficia, sino que sale perjudicada. Corruptos y traidores.
4 K 65
pepel #4 pepel
Sí, la presidenta es un obstáculo.
3 K 59
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
xD xD xD xD el que siga creyendo lo que dice tras ponerse farruca con tomar represalias contra los que atacaron una infraestructura enérgica europea y años después estar como estamos tiene un problema
3 K 56
#12 Martillo_de_Herejes
Ostia puta..... Pues nada. Suprimamos las leyes y pasemos a la dictadura.
3 K 50
Cometeunzullo #7 Cometeunzullo
Menuda hijaputa corrupta.
3 K 44
#10 grisgoblin
Relacionada www.eldiario.es/internacional/von-der-leyen-europa-no-confiar-sistema-

Hay cierto malestar entre los embajadores de los 27 países de la Unión Europea ante las asunciones en política exterior que se ha tomado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se han visto ampliadas con su posición en la guerra de Irán, que no se consensuó con los Estados miembros o sus llamadas a los países del

…   » ver todo el comentario
2 K 41
ipanies #9 ipanies
Oye!! Que si todos roban y matan... Tonto el último!!!!
1 K 29
RoterHahn #20 RoterHahn
Tras admitir que su mensaje "es duro" y que detrás hay "una conversación difícil", ha hecho un llamamiento a "construir" un camino europeo "propio" y a encontrar "nuevas formas de cooperar" con sus socios,

Si. Tenemos nuestro propio camino, y es el respetar las reglas internacionales y a terceros paises, si queremos que nos respeten


Y mas tarde tiene la jeta de decir que los iranies se merecen la livertad de ese regimen asesino.
Sí con tu decision, se asesina para liberarles a tantos como asesina el regimen irani, eres igual de asqueroso como el regimen que quieres derrocar, si no peor.
0 K 17
TikisMikiss #25 TikisMikiss
#20 Está diciendo, por un lado, eso que dices, pero por otro está también diciendo que moja bragas con el régimen iraní, que ha llegado a la misma conclusión que ella y sigue sus propias reglas. Ergo está defendiendo a Irán.
0 K 12
HeilHynkel #16 HeilHynkel
Vuelta a la Edad Media.
0 K 16
#17 tierramar *
Putin en la conferencia de paz del 2007, ya predijo que un mundo unipolar conducía a la situación actual; pero Europa no le escucho. geoestrategia.eu/noticia/45859/historia/munich-2007-el-dia-en-que-se-l
Putin describió el imperio como un imperio. Mencionó la intoxicación unipolar: esa alucinación posGuerra Fría de que la historia había terminado, de que el poder había encontrado su dueño final, de que la OTAN podía expandirse eternamente sin consecuencias,

…   » ver todo el comentario
0 K 14
reithor #18 reithor
Desde luego, frente a los "aliados" usa y nazisrael ir con la pluma no parece efectivo. Engañan, mienten, traicionan...
0 K 12
#24 angar300
Fín del sueño de la Europa de los pueblos. Ha eso no habíamos venido...
0 K 7
nanustarra #26 nanustarra
China estará tomando nota
0 K 7
#15 sliana
Cuando eres el único que sigue las reglas, se están riendo de ti.
0 K 7
#27 Maikimaik
#15 No creo que eso pueda aplicarse al derecho. El derecho existe, y su ausencia sólo es evidencia de barbarie.
Si eres el único en prohibir el trabajo infantil, puede que se rían de tí, pero el camino que abres quedará en la mente de las personas. Lo mismo pasa con los crímenes de guerra, puedes pasarlo por alto, pero perpetrarlos no desaparece de la memoria.
0 K 10

