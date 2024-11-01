edición general
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años

A menudo se piensa que la demencia es un problema de memoria, como cuando una persona mayor hace una y otra vez las mismas preguntas o pierde cosas.

Pero la realidad es que las personas con demencia no sólo experimentan problemas en áreas de la cognición como la memoria el aprendizaje, el pensamiento, la comprensión y el juicio: también pueden experimentar cambios en el comportamiento.

Doisneau #1 Doisneau *
Edit por recomendacion de mi abogado :professor:
Quecansaometienes... #2 Quecansaometienes...
#1 El que tenias....guardado? Asombrado? Secuestrado?? :foreveralone: mierda, creo que ya es tarde para mi.
Doisneau #3 Doisneau
#2 Nada, es que varios de los puntos del envio me hicieron pensar en alguien de las altas esferas de meneame, pero era un speedrun para un strike :-D
Connect #4 Connect
Muchos de los comportamientos de ese artículo no se muestran a los 50 años. Hace décadas pudiera ser, pero actualmente empiezan (aunque siempre hay excepciones) a partir de la jubilación. Sobre todo cuando de repente cesa la actividad de un día para otro, si la persona no se ocupa en nada suele mostrar claros signos de pérdida cognitiva. No suele pasar cuando tiene alguien en casa en situación de dependencia porque eso le hace tener la mente muy activa.

Pero vamos, cada caso es un mundo, y en todo caso hoy en día a los 50 años ya se suele llegar todavía en un estado años luz de lo que se veía décadas atrás. La jubilación marca mucho. Ahí si.
