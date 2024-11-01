·
19
191 clics
191
clics
Paula White, asesora espiritual de Donald Trump y jefe de la Oficina para la Fe de la Casa Blanca, hablando en lenguas
Es la misma que dijo hace nada que la Casa Blanca era terreno sagrado y que desobedecer a Trump era desobedecer a Dios.
|
etiquetas
:
paula
,
white
,
trump
,
lenguas
,
ritmillo
politica
21 comentarios
#3
calde
#2
En este caso da igual el trozo que pilles, todo es mierda.
8
K
107
#1
poseso
*
Están como una puta regadera
7
K
89
#2
poseso
#1
Eso, es el típico corte de vídeo dode se pilla un trozo para echar mierda
1
K
-1
#4
elgranpilaf
#2
La mierda se la echan ellos solos
3
K
53
#5
Brill
#2
Claro, porque se puede fingir hablar en lenguas delante de una audiencia de primos y hacerlo con clase.
1
K
27
#7
Un_señor_de_Cuenca
#2
A ver, en qué contexto puedes hacer esa gilipollez de "hablar en lenguas" sin quedar como un fanático oligofrénico.
4
K
57
#13
josiahallen
#7
En una sesión espiritista.
1
K
24
#15
Brill
#7
¡Y a ritmo de rap!
1
K
27
#17
Malinke
*
#2
osea, que pasarías esto por alto si después hablaran en un idioma entendible, ¿no?
Veo tu primer comentario y pienso que puede ser sarcasmo e invalida mi comentario y pregunta.
0
K
11
#20
Mustela
#2
¿Entonces no están "como una puta regadera" como decías en el comentario anterior?
0
K
15
#16
obmultimedia
#1
el meme se hizo realidad.
www.youtube.com/shorts/p0tqAAMXsPg{lol}
0
K
13
#8
Guanarteme
Joer con los teócratas de los talibanes y su fanatismo religioso.
2
K
48
#9
laruladelnorte
desobedecer a Trump era desobedecer a Dios.
Otra razón de peso para pensar que diosito no existe.
3
K
45
#12
josiahallen
#9
No se cortan nada a la hora de decir cosas.
0
K
7
#10
armadilloamarillo
*
Esto es lo que quiere Abascal para los españoles. Qué maravilla, eh?
2
K
42
#6
magnifiqus
Hostia puta, qué bochorno
2
K
41
#18
Mustela
#6
Bueno, así votan lo que votan, y cuando no van de Sector Derecha 1 van al Sector Derecha 2. Ahí la televisión debe dar una grima bestial.
0
K
15
#14
veratus_62d669b4227f8
”Oficina para la fe de la casa blanca”...Estamos a un paso de aquellas historias de los tecnopadres de Jodorowsky y Moebius....
2
K
27
#11
josiahallen
*
Yo también sé hacer esto. A veces me sale de golpe en caso de aburrimiento intenso. Pero mis fonemos son mucho más variados. Los que ella usa se parecen limitadísimamente al castellano.
1
K
24
#19
LoboAsustado
Meh...aficionados. En España hicimos presidente del gobierno a alguien que también hablaba "en lenguas". Un tal M. Rajoy. Tenia su nombre completo por aquí apuntado , pero me ha pasado algo sorprendente , no entiendo mi propia letra, lo cual no es un hecho menor, dicho de otra manera , es un hecho mayor.
0
K
9
#21
Cualicuatrototem
La Bad Bunny evangelista.
0
K
8
