Paula White, asesora espiritual de Donald Trump y jefe de la Oficina para la Fe de la Casa Blanca, hablando en lenguas

Es la misma que dijo hace nada que la Casa Blanca era terreno sagrado y que desobedecer a Trump era desobedecer a Dios.

Comentarios destacados:      
calde #3 calde
#2 En este caso da igual el trozo que pilles, todo es mierda.
#1 poseso *
Están como una puta regadera
#2 poseso
#1 Eso, es el típico corte de vídeo dode se pilla un trozo para echar mierda
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 La mierda se la echan ellos solos
Brill #5 Brill
#2 Claro, porque se puede fingir hablar en lenguas delante de una audiencia de primos y hacerlo con clase.
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#2 A ver, en qué contexto puedes hacer esa gilipollez de "hablar en lenguas" sin quedar como un fanático oligofrénico.
#13 josiahallen
#7 En una sesión espiritista.
Brill #15 Brill
#7 ¡Y a ritmo de rap!
Malinke #17 Malinke *
#2 osea, que pasarías esto por alto si después hablaran en un idioma entendible, ¿no?
Veo tu primer comentario y pienso que puede ser sarcasmo e invalida mi comentario y pregunta.
#20 Mustela
#2 ¿Entonces no están "como una puta regadera" como decías en el comentario anterior?
Guanarteme #8 Guanarteme
Joer con los teócratas de los talibanes y su fanatismo religioso.
#9 laruladelnorte
desobedecer a Trump era desobedecer a Dios.

Otra razón de peso para pensar que diosito no existe. :foreveralone:
#12 josiahallen
#9 No se cortan nada a la hora de decir cosas.
armadilloamarillo #10 armadilloamarillo *
Esto es lo que quiere Abascal para los españoles. Qué maravilla, eh?
magnifiqus #6 magnifiqus
Hostia puta, qué bochorno :palm:
#18 Mustela
#6 Bueno, así votan lo que votan, y cuando no van de Sector Derecha 1 van al Sector Derecha 2. Ahí la televisión debe dar una grima bestial.
#14 veratus_62d669b4227f8
”Oficina para la fe de la casa blanca”...Estamos a un paso de aquellas historias de los tecnopadres de Jodorowsky y Moebius....
#11 josiahallen *
Yo también sé hacer esto. A veces me sale de golpe en caso de aburrimiento intenso. Pero mis fonemos son mucho más variados. Los que ella usa se parecen limitadísimamente al castellano.
LoboAsustado #19 LoboAsustado
Meh...aficionados. En España hicimos presidente del gobierno a alguien que también hablaba "en lenguas". Un tal M. Rajoy. Tenia su nombre completo por aquí apuntado , pero me ha pasado algo sorprendente , no entiendo mi propia letra, lo cual no es un hecho menor, dicho de otra manera , es un hecho mayor.
#21 Cualicuatrototem
La Bad Bunny evangelista.
