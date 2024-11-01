edición general
El ex primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dice que Estados Unidos e Israel deberían “aceptar a todos los migrantes” de su guerra contra Irán [EN]

"Desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011, más de un millón de sirios han buscado refugio en Europa, mientras que cientos de miles de ciudadanos iraquíes han huido a Europa desde la guerra de Irak de 2003". "Los países que instigaron esta guerra sin duda son Estados Unidos e Israel, y son ellos los que deberían estar allí para pagar la reconstrucción y ayudar a los refugiados, los países responsables del conflicto deberían asumir la responsabilidad por los refugiados".

Top_Banana #1 Top_Banana
Supongo que los votantes de PP y COZ no tienen problema en que acojamos también a estos refugiados.

Al igual que hicimos con los Ucranianos, por poner un ejemplo reciente.
6 K 101
Priorat #3 Priorat *
#1 No se porque contrapones a los ucranianos a estos. Obviamente ambos merecen refugio y más al tratarse en ambos casos de países que tienen que aguantar una guerra injusta provocada por tres países, Rusia, Israel y EE.UU., con ambiciones imperiales y dirigidos por tres déspotas fascistas.
0 K 13
Malinke #4 Malinke
#3 supongo que lo dirá porque a unos los aceptamos y otros todavía no se sabe.
2 K 39
Top_Banana #5 Top_Banana
#3 No tengo ninguna duda sobre que ambos merecen refugio. Mi duda es sobre lo que opinan los votantes de PP y COZ.

Si eres uno de ellos, me congratula leerte.
0 K 15
#2 Toponotomalasuerte
Menudo asco el titular. No?
0 K 9

