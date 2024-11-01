edición general
25 meneos
203 clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades

Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades

Alguna variedad con solo un 0,5% de carne de pollo se vende a un precio similar a otras que contienen un 33% de este ingrediente.

| etiquetas: caldo de pollo , facua , comparativa , ingredientes
20 5 0 K 420 actualidad
8 comentarios
20 5 0 K 420 actualidad
Mltfrtk #1 Mltfrtk
El pollo que venden en la calle es casi todo cafeína :troll:
6 K 76
Skiner #2 Skiner
Estafa alimenticia permitida que debería sonrojar a cualquiera, especialmente a los reguladores que lo permiten.
3 K 32
Quecansaometienes... #8 Quecansaometienes...
#2 Estan super sonrojados en sus BMWs :foreveralone:
0 K 10
WcPC #3 WcPC
Joder, menudo descaro...
Menos mal que existe Facua.
0 K 12
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Tan sencillo como leer los ingredientes. Una vez fui coger de la marca del super y allí de pollo solo había extracto de grasa de pollo, que a saber que es eso. ¬¬ Claro que el precio también te da pistas de la calidad de los ingredientes.
0 K 10
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Por lo menos llevará cebolla....no?
0 K 7
Yufiro #4 Yufiro
Pues el día que analicen los zumos de (ponga aquí su fruta) y luego ves que el 60% es zumo de uva otro 20% normalmente de manzana y así hasta que ves que la fruta que aparece en grande como mucho lleva un 7% que creo que es el límite legal para decir que es de eso. Flipan
0 K 6

menéame