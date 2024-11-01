·
25
meneos
203
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
Alguna variedad con solo un 0,5% de carne de pollo se vende a un precio similar a otras que contienen un 33% de este ingrediente.
|
etiquetas
:
caldo de pollo
,
facua
,
comparativa
,
ingredientes
#1
Mltfrtk
El pollo que venden en la calle es casi todo cafeína
6
K
76
#5
Marisadoro
#1
energycontrol.org/servicio-de-analisis/
2
K
28
#2
Skiner
Estafa alimenticia permitida que debería sonrojar a cualquiera, especialmente a los reguladores que lo permiten.
3
K
32
#8
Quecansaometienes...
#2
Estan super sonrojados en sus BMWs
0
K
10
#3
WcPC
Joder, menudo descaro...
Menos mal que existe Facua.
0
K
12
#6
Elbaronrojo
Tan sencillo como leer los ingredientes. Una vez fui coger de la marca del super y allí de pollo solo había extracto de grasa de pollo, que a saber que es eso.
Claro que el precio también te da pistas de la calidad de los ingredientes.
0
K
10
#7
Estoeslaostia
Por lo menos llevará cebolla....no?
0
K
7
#4
Yufiro
Pues el día que analicen los zumos de (ponga aquí su fruta) y luego ves que el 60% es zumo de uva otro 20% normalmente de manzana y así hasta que ves que la fruta que aparece en grande como mucho lleva un 7% que creo que es el límite legal para decir que es de eso. Flipan
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Menos mal que existe Facua.