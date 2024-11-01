·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14942
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7525
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6105
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4298
clics
Pantomima full - ex - futbolista
4011
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
más votadas
449
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
561
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
406
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
364
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
647
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
51
meneos
65
clics
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
El secretario general asume sin matices el liderazgo de Washington y refuerza las críticas sobre la subordinación europea
|
etiquetas
:
rutte
,
otan
,
eeuu
,
ue
42
9
1
K
395
actualidad
28 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
42
9
1
K
395
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Tkachenko
Está bien que diga las cosas a las claras, la verdad.
22
K
282
#8
concentrado
#2
Sí, y sería un buen momento para reunir a los miembros de la OTAN para ver si se alinean con esa definición, igual alguno abandona, porque no es lo mismo ser aliado que súbdito.
5
K
87
#25
Seat127
*
#8
tenemos la lista de países que aportaron que este perrito faldero fuese elegido?
*Edit: apoyaron (dichoso corrector)
0
K
8
#13
Supercinexin
#2
Ya es más sincero que la BBC, donde hace poco oía cómo decían sin ningún tipo de vergüenza que la OTAN era simplemente una asociación de defensa donde los países occidentales se unen exclusivamente para defenderse entre todos si alguien ataca a uno de ellos.
Menudas risas oyendo la radio.
2
K
53
#26
RoterHahn
#2
Quita, quita. Seguramente sea la unica vezque dirá alguna verdad, pues hoy en un periódico aleman ha seguido insistiendo en que los drones a la base de UK y a Turquia venian desde Iran, cuando tanto Cerdogan y la adjunta de prensa de Steinmeier han negado que vengan desde Iran.
1
K
37
#1
Verdaderofalso
Se caen las caretas
10
K
135
#6
GuerraEsPaz
#1
pero es que la ha tenido alguna vez?
0
K
9
#24
aPedirAlMetro
*
#1
"La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
Joder ya tardaban en reconocerlo en alto
Tanto cuento con que si organización e defensa, con que si salvaguardar la libertad y la paz...
Que vayan pasando los
NATOntaos
que acaban de descubrir que han sido usados, a pedir disculpas ...
1
K
23
#5
cocolisto
¿Se puede ser más asqueroso y perro faldero?¡Vaya tropa!
4
K
85
#10
Dene
#5
claro que puede ... dale tiempo
1
K
32
#12
cocolisto
#10
...No,si pa ladilla le falta poco.
1
K
40
#18
MiguelDeUnamano
#5
Este aún cobrará bien por ello, no es el caso de los tuercebotas que defienden la OTAN sin asomo de procesos racionales.
2
K
47
#3
Grahml
*
Daddy
youtube.com/shorts/7WzmJQDaHMQ
4
K
71
#14
Supercinexin
#3
Daddy Yankee
www.youtube.com/watch?v=CCF1_jI8Prk
1
K
35
#17
vviccio
¿También estará cogido por Epstein?.
1
K
18
#28
Rixx
#17
Apostaría a que sí
0
K
7
#9
Sergio_ftv
O una de dos, o está coaccionando con trapos muy sucios al personaje o este es un simple lacayo sin integridad alguna.
0
K
16
#22
thror
#9
Yo creo que lo hace encantado...Se le ve feliz como una lombriz mientras le lame el culo a EEUU
1
K
23
#19
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Ahora lo entiendo, lo de organización defensiva de la OTAN, es lo mismo por lo que Reino Unido le ha dejado usar sus bases en la zona a los USA, pero solo para "operaciones defensivas", como bombardear arsenales y emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones en Irán. Era eso, lo de organización defensiva!!!!
0
K
14
#20
Cehona
Estados unidos tiene Secretario de Guerra y luego quien le lleva los cafés, Rutte.
0
K
13
#21
makinavaja
Rutte vive permanentemente arrodillado ante Trum
0
K
12
#7
cenutrios_unidos
Pues si es su poder que paguen ellos y que pongan los muertos ellos. La OTAN está acabada como sigamos así.
0
K
12
#11
mamoncete
#7
Mientras haya gente como el tal Rutte en puestos de poder seguirá muy viva. A este tipo de personas solo les importa el dinero.
1
K
14
#4
reithor
Este discurso merece ser leído con el atrezzo de un falso profeta en la vida de Brian.
0
K
11
#23
wata
Definición de lameculos.
0
K
11
#15
hazardum
Este hombre tiene un muñeco hinchable de trump en su habitacion.
Habra que modificar el diccionario de la RAE, y en arrastrado, lameculos, lameorinales, etc, añadir la foto de Rutte.
0
K
8
#16
ur_quan_master
*
Los Europeos deberíamos salirnos de la OTAN y fundar nuestra organización defensiva. Sin casinos ni furcias esta vez.
#15
Lame-pañales es la palabra que buscas.
2
K
31
#27
sliana
No se arrodilla, simplemente dice lo que todo el mundo sabe. La OTAN es EEUU y el resto son mariachis donde poner bases. De no ser así tendríamos bases militares en EEUU, y lo único que hay extranjero son unos ingleses para pilotar drones porque EEUU los quiere controlar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
*Edit: apoyaron (dichoso corrector)
Menudas risas oyendo la radio.
Quita, quita. Seguramente sea la unica vezque dirá alguna verdad, pues hoy en un periódico aleman ha seguido insistiendo en que los drones a la base de UK y a Turquia venian desde Iran, cuando tanto Cerdogan y la adjunta de prensa de Steinmeier han negado que vengan desde Iran.
Joder ya tardaban en reconocerlo en alto
Tanto cuento con que si organización e defensa, con que si salvaguardar la libertad y la paz...
Que vayan pasando los NATOntaos que acaban de descubrir que han sido usados, a pedir disculpas ...
youtube.com/shorts/7WzmJQDaHMQ
Habra que modificar el diccionario de la RAE, y en arrastrado, lameculos, lameorinales, etc, añadir la foto de Rutte.
#15 Lame-pañales es la palabra que buscas.