edición general
51 meneos
65 clics
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”

Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”

El secretario general asume sin matices el liderazgo de Washington y refuerza las críticas sobre la subordinación europea

| etiquetas: rutte , otan , eeuu , ue
42 9 1 K 395 actualidad
28 comentarios
42 9 1 K 395 actualidad
Comentarios destacados:        
Tkachenko #2 Tkachenko
Está bien que diga las cosas a las claras, la verdad.
22 K 282
#8 concentrado
#2 Sí, y sería un buen momento para reunir a los miembros de la OTAN para ver si se alinean con esa definición, igual alguno abandona, porque no es lo mismo ser aliado que súbdito.
5 K 87
#25 Seat127 *
#8 tenemos la lista de países que aportaron que este perrito faldero fuese elegido?

*Edit: apoyaron (dichoso corrector)
0 K 8
Supercinexin #13 Supercinexin
#2 Ya es más sincero que la BBC, donde hace poco oía cómo decían sin ningún tipo de vergüenza que la OTAN era simplemente una asociación de defensa donde los países occidentales se unen exclusivamente para defenderse entre todos si alguien ataca a uno de ellos.

Menudas risas oyendo la radio.
2 K 53
RoterHahn #26 RoterHahn
#2
Quita, quita. Seguramente sea la unica vezque dirá alguna verdad, pues hoy en un periódico aleman ha seguido insistiendo en que los drones a la base de UK y a Turquia venian desde Iran, cuando tanto Cerdogan y la adjunta de prensa de Steinmeier han negado que vengan desde Iran.
1 K 37
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Se caen las caretas xD
10 K 135
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
#1 pero es que la ha tenido alguna vez?
0 K 9
aPedirAlMetro #24 aPedirAlMetro *
#1 "La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
Joder ya tardaban en reconocerlo en alto
Tanto cuento con que si organización e defensa, con que si salvaguardar la libertad y la paz...

Que vayan pasando los NATOntaos que acaban de descubrir que han sido usados, a pedir disculpas ...
1 K 23
cocolisto #5 cocolisto
¿Se puede ser más asqueroso y perro faldero?¡Vaya tropa!
4 K 85
Dene #10 Dene
#5 claro que puede ... dale tiempo
1 K 32
cocolisto #12 cocolisto
#10 ...No,si pa ladilla le falta poco.
1 K 40
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#5 Este aún cobrará bien por ello, no es el caso de los tuercebotas que defienden la OTAN sin asomo de procesos racionales.
2 K 47
vviccio #17 vviccio
¿También estará cogido por Epstein?.
1 K 18
Rixx #28 Rixx
#17 Apostaría a que sí :-D
0 K 7
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
O una de dos, o está coaccionando con trapos muy sucios al personaje o este es un simple lacayo sin integridad alguna.
0 K 16
thror #22 thror
#9 Yo creo que lo hace encantado...Se le ve feliz como una lombriz mientras le lame el culo a EEUU
1 K 23
#19 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Ahora lo entiendo, lo de organización defensiva de la OTAN, es lo mismo por lo que Reino Unido le ha dejado usar sus bases en la zona a los USA, pero solo para "operaciones defensivas", como bombardear arsenales y emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones en Irán. Era eso, lo de organización defensiva!!!!
0 K 14
Cehona #20 Cehona
Estados unidos tiene Secretario de Guerra y luego quien le lleva los cafés, Rutte.
0 K 13
makinavaja #21 makinavaja
Rutte vive permanentemente arrodillado ante Trum
0 K 12
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Pues si es su poder que paguen ellos y que pongan los muertos ellos. La OTAN está acabada como sigamos así.
0 K 12
mamoncete #11 mamoncete
#7 Mientras haya gente como el tal Rutte en puestos de poder seguirá muy viva. A este tipo de personas solo les importa el dinero.
1 K 14
reithor #4 reithor
Este discurso merece ser leído con el atrezzo de un falso profeta en la vida de Brian.
0 K 11
wata #23 wata
Definición de lameculos.
0 K 11
hazardum #15 hazardum
Este hombre tiene un muñeco hinchable de trump en su habitacion.

Habra que modificar el diccionario de la RAE, y en arrastrado, lameculos, lameorinales, etc, añadir la foto de Rutte.
0 K 8
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
Los Europeos deberíamos salirnos de la OTAN y fundar nuestra organización defensiva. Sin casinos ni furcias esta vez.

#15 Lame-pañales es la palabra que buscas.
2 K 31
#27 sliana
No se arrodilla, simplemente dice lo que todo el mundo sabe. La OTAN es EEUU y el resto son mariachis donde poner bases. De no ser así tendríamos bases militares en EEUU, y lo único que hay extranjero son unos ingleses para pilotar drones porque EEUU los quiere controlar.
0 K 7

menéame