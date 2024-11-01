El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)

El buque de guerra iraní participaba en un ejercicio internacional con muchos otros países, incluidos Estados Unidos. El ejercicio en cuestión exigía que los barcos no llevaran munición. Normalmente, el Dena lleva varios misiles y cañones, incluidos misiles antibuque. Como Estados Unidos también participó, habría sido consciente de que el Dena estaba desarmado. El exministro de Asuntos Exteriores indio, Kanwal Sibal, acusó el ataque de ser "premeditado, ya que Estados Unidos era consciente de la presencia del buque iraní en el ejercicio."
El fascismo es cobarde por definición.
Son innumerables las veces que nos han traicionado. ¿Y para qué? ¿Para seguir siendo unos súbditos de mierda a sus ojos, poco menos que animales?
si lo hace EEUU o Israel está bien
si lo hace Rusia, Venezuela, China o otra país que no sea amigo, es terrorismo / barbarie y está en contra de los derechos humanos
Restricciones de munición: Según las reglas establecidas para este ejercicio multinacional, los buques extranjeros no suelen portar una carga de combate completa. Analistas y autoridades han señalado que, siguiendo los protocolos de seguridad de la Marina india para invitados, el buque iraní debía permanecer en una configuración "segura" y no se le permitió llevar munición propia más allá de la estrictamente necesaria para los simulacros programados.
‘Execution at sea’: Was IRIS Dena, Iranian frigate sunk by US in the Indian Ocean, unarmed?
"the Dena carried little or no munitions — as the ‘peace protocol’ of India’s MILAN-2026 exercise requires —"
Pero que cojones hablais de realidad, si vivis por y para la propaganda,… » ver todo el comentario
EEUU lo sabía y, por tanto, es un ataque cobarde e innecesario. Un asesinato en masa de marinos. Podrían haber capturado el barco sin demasiado problema.