El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)

El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)

El buque de guerra iraní participaba en un ejercicio internacional con muchos otros países, incluidos Estados Unidos. El ejercicio en cuestión exigía que los barcos no llevaran munición. Normalmente, el Dena lleva varios misiles y cañones, incluidos misiles antibuque. Como Estados Unidos también participó, habría sido consciente de que el Dena estaba desarmado. El exministro de Asuntos Exteriores indio, Kanwal Sibal, acusó el ataque de ser "premeditado, ya que Estados Unidos era consciente de la presencia del buque iraní en el ejercicio."

Comentarios destacados:        
ipanies
Terrorismo cobarde y a traición... Muy bonito está quedando el "faro de occidente"
22 K 270
rutas
#2 Nunca me cansaré de decirlo:

El fascismo es cobarde por definición.
5 K 67
ochoceros
#2 Los españoles ya tendríamos que tener grabado a fuego que la traición de los yankis es una constante en las relaciones con ellos: Cuba, Guam, Filipinas, el Sáhara, la monarquía, meternos en la OTAN...

Son innumerables las veces que nos han traicionado. ¿Y para qué? ¿Para seguir siendo unos súbditos de mierda a sus ojos, poco menos que animales?
4 K 60
Casiopeo
#9 Pues sí, las relaciones de España con EEUU son como para no cederles ni el paso en una puerta. Pero Aznar y sus secuaces les lamen el culo sin cuetionarse el historial de esta gente con nosotros.
0 K 13
Kleshk
#2 No hombre

si lo hace EEUU o Israel está bien

si lo hace Rusia, Venezuela, China o otra país que no sea amigo, es terrorismo / barbarie y está en contra de los derechos humanos
0 K 12
cocolisto
Es curioso que quien desarrolle esta noticia sea un medio norteamericano y sea ignorado en nuestros medios, incluso celebrado un crimen de ésta naturaleza.
13 K 180
Niessuh
#1 Lo que yo tampoco entiendo es que iranies y estadounidenses participen juntos en un ejercicio militar.
1 K 18
#24 Gurripander
#19 Parece que semejante ejercicio haya sido urdido, desde el Mossad... porque se exigía a todos los barcos que no llevasen munición, pero no, a quienes iban a acecharles...
0 K 7
A.more
Que se puede esperar de quien masacra hospitales y colegios?
10 K 129
SeñorPresunciones
Estarán orgullosos de masacrar a un buque desarmado.
8 K 109
cocolisto
No os metáis con el pobre pozz, es de nacimiento.
5 K 99
aupaatu
: El diplomático Kanwal Sibal y representantes iraníes han denunciado que el IRIS Dena estaba prácticamente indefenso....
Restricciones de munición: Según las reglas establecidas para este ejercicio multinacional, los buques extranjeros no suelen portar una carga de combate completa. Analistas y autoridades han señalado que, siguiendo los protocolos de seguridad de la Marina india para invitados, el buque iraní debía permanecer en una configuración "segura" y no se le permitió llevar munición propia más allá de la estrictamente necesaria para los simulacros programados.

japan-forward.com/why-were-indias-milan-2026-naval-exercises-important
1 K 29
chupacabres
Esto no es considerado como crimen de guerra?
1 K 26
#15 candonga1
# 12 Ya salió el primo de Rajoy pozz.
0 K 20
#28 mcfgdbbn3
Les tendrían que obligar ahora a sacar el barco y repararlo (nada de dejarlo para corales), pero como no hay tribunales internacionales que obliguen a eso...
0 K 12
SeñorPresunciones
Joder 12 , el cajón desastre del cuñado.
Tócate los huevos.
0 K 12
ayatolah
Y es que en la guerra, antes que mil, hay que ser vil.
0 K 10
Find
Hubiera cambiado algo si hubiera llevado munición?
0 K 10
aPedirAlMetro
#5 "que clase de analfabeto disfuncional se traga esta mierda"
Estas tu para hablar de analfabetos disfuncionales...

‘Execution at sea’: Was IRIS Dena, Iranian frigate sunk by US in the Indian Ocean, unarmed?
www.thestatesman.com/india/execution-at-sea-was-iris-dena-iranian-frig

"the Dena carried little or no munitions — as the ‘peace protocol’ of India’s MILAN-2026 exercise requires —"
9 K 120
PauMarí
#5 por curiosidad, ¿has buscado las declaraciones de este ex ministro indio? Es para saber si miente el periódico, el indio, o solo has soltado la cuñadez del día....
3 K 48
#10 Finneward
#5 Hazme un favor. Si conoces a gente profesional del sector militar habla con ellos. Porque lo de hacer maniobras conjuntas sin munición de combate tampoco es tan raro. Lo que si es de analfabeto disfuncional es negar la realidad como haces tú. Pero me da que tú cuenco de arroz depende de ello...
4 K 54
#12 pozz
#10 Mi vecino es oficial naval, mi primo está en la armada desde hace 15 años, les he preguntado ayer por wassap, y me dejaron bastante claro que en todos los ejercicios internacionales, los buques militares suelen ir lo mas cargados en armamento que pueden, nunca se sabe que sorpresa te puedes encontrar por el camino, y mas aun cuando vas a navegar varias miles de millas nautircas, y que mas vale prevenir que curar.

Pero que cojones hablais de realidad, si vivis por y para la propaganda,…   » ver todo el comentario
3 K -43
Ainhoa_96
#5 Es bastante habitual que en maniobras no se use munición o sea de fogueo, aquí y en la china popular. No sé qué le ves de raro.

EEUU lo sabía y, por tanto, es un ataque cobarde e innecesario. Un asesinato en masa de marinos. Podrían haber capturado el barco sin demasiado problema.
2 K 51
#14 pozz
#13 Una cosa es que en las maniobras no se use municion real, y otra muy distinta que el buque no tenga nada de municion.. lo que estos propagandistas y embusteros compulsivos estan diciendo por activa y por pasiva, es que esa corbeta militar irani, no tenia municion a bordo, lo que es absurdo y ridiculo.
3 K -43
yer0
#5 Lo que es surrealista es tu nivel de cuñadismo.
0 K 9
Tkachenko
#5 que este esperpento siga intoxicando en esta web es para hacérselo mirar @Eirene @imparsifal
0 K 20

