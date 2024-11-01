El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)

El buque de guerra iraní participaba en un ejercicio internacional con muchos otros países, incluidos Estados Unidos. El ejercicio en cuestión exigía que los barcos no llevaran munición. Normalmente, el Dena lleva varios misiles y cañones, incluidos misiles antibuque. Como Estados Unidos también participó, habría sido consciente de que el Dena estaba desarmado. El exministro de Asuntos Exteriores indio, Kanwal Sibal, acusó el ataque de ser "premeditado, ya que Estados Unidos era consciente de la presencia del buque iraní en el ejercicio."