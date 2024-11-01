Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI y ha pedido protección al Ministerio del Interior. Montero ha recibido estas amenazas “en los últimos días”, han informado fuentes de Podemos, que detallan que en ellas “se señala su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”.