Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI y ha pedido protección al Ministerio del Interior. Montero ha recibido estas amenazas “en los últimos días”, han informado fuentes de Podemos, que detallan que en ellas “se señala su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”.
| etiquetas: irene montero , amenazas , muerte , neonazi , interior
Estos animales salvajes cada día están más sueltos,o les ponen coto o acabarán matando a alguien,al tiempo...
Antifa existe como movimiento, pero no como organización.
Es como el cártel de los soles. No existe, pero ha servido para criminalizar rivales políticos.
Porque tanto antifa, como el cártel de los soles, son solo una excusa para atacar enemigos políticos.
Te puede gustar más o menos, pero es objetivo que ha sido de las personas más acosadas por nazis del puto país.
Cuando sufras un 1% de acoso de lo que ha pasado ella, podrás abrir la bocaza con razón.
Es una buena razón para quejarte, desde luego. Pero no es acoso si no eres el objetivo.
No puedo editar el otro mensaje, pero por suerte, sin el anterior tuyo no se puede ver de qué iba.
Ellos dejan sueltos perros, versos sueltos para que pisen cayos, para que golpeen donde duela, y luego esa persona cuando se queja y da un codazo para quitarse al que pisa el cayo te dicen... ves, ves, si todos son iguales... y ala ya tienes escalada que es lo que buscan, joder... más viejo que el hilo negro y aun así como veis sigue funcionando hoy en día...
Pero sigue justificando persecuciones politicas y amenazas de grupos pro nazis , seguro que lo entenderas mas pronto que tarde como esta evolucionando todo, espero que cuando te toque lo entiendas antes de que sea tarde para ti.
Mis mejores derechos desde la historia. Pero no pierdo ni mas tiempo tuyo ni mio, hay cosas que solo se entienden a la malas cuando se esta en ciertas posiciones.
Vamos a aprender me temo otra vez y mucho por las malas.
Media España sabe donde vives, y la otra mitad que no lo sabe le cuesta 10 min. en internet localizarla.
Tiene más entradas en RRSS que la finca "La Cantora" de Isabel Pantoja o "Ambiciones" de Jesulín de Ubrique.
Que lo denuncies y las FFSS tomen las medidas oportunas todo ok, es lo que hay que hacer con estas amenazas.
No debería ser vox populi donde viven pero en su caso lo es, y tienes que vivir con eso. Es simplemente lo que digo.
¿Donde justifico yo nada?
Solo digo que su domicilio es vox populi #25 y tiene que vivir con eso, no es lo deseable pero vivimos en esta realidad.
Indicó que veo correcto que denuncie y los empuren por amenazas y lo que corresponda.
Pero no me vengas haciendo un Capitán Renault de Casablanca: “¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega!”
Irene Montero en ElDiario.es : “¡Qué escándalo! ¡Saben donde vivo!”
Pero supongo cada cual elije a quien justifica y o no es capaz de ver quien amenaza y a quien justifica en sus amenazas, supongo que como ya paso hace tiempo , hasta que le toque personalmente a cada uno y entonces la gente empieza a entender en carne propia.
Como solo venian a por los de Podemos y yo no era de Podemos.
Aun a dia de hoy si te marcas una diana en la casa de alguien en cualquier parte de españa y eres un vasco, te aplican la antiterrorista y como minimo acabas unos dias en madrid con unos dibujitos por el cuerpo.
Pero se ve que esto son señalamientos buenos.
Espero no le pase nada malo.
Sabes a quién sigue el FBI? pues eso. EL tiro no os lo va a pegar un fascista, os lo va a pegar un cubano, un mexicano, un iraní, un chino... quien sabe. Habéis aceptado dinero sucio de muchas gente. Y sinceramente, no se que hacéis por ahí… » ver todo el comentario