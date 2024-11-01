edición general
56 meneos
56 clics
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI y ha pedido protección al Ministerio del Interior. Montero ha recibido estas amenazas “en los últimos días”, han informado fuentes de Podemos, que detallan que en ellas “se señala su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”.

| etiquetas: irene montero , amenazas , muerte , neonazi , interior
46 10 2 K 207 actualidad
31 comentarios
46 10 2 K 207 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 laruladelnorte
una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI

Estos animales salvajes cada día están más sueltos,o les ponen coto o acabarán matando a alguien,al tiempo...
6 K 69
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Como tiene que ser de atroz una organización neonazi para que hoy día, el FBI la califique de terrorista en vez de financiarla.
3 K 41
eltxoa #6 eltxoa
#3 te refieres a Antifa?
0 K 10
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo *
#6 Evidentemente, no me refiero a organizaciones inventadas.

Antifa existe como movimiento, pero no como organización.

Es como el cártel de los soles. No existe, pero ha servido para criminalizar rivales políticos.
2 K 44
eltxoa #11 eltxoa
#9 Entonces te refieres al cartel de lo soles?
0 K 10
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#11 Igual has dado a contestar antes, pero he editado para incluirlo.

Porque tanto antifa, como el cártel de los soles, son solo una excusa para atacar enemigos políticos.
1 K 31
eltxoa #16 eltxoa
#14 Ya, como el victimismo cíclico de la protagonista de la noticia.
4 K -23
mente_en_desarrollo #19 mente_en_desarrollo
#16 El día que te acosen años en la puerta de tu puta casa, habla de victimismo.
Te puede gustar más o menos, pero es objetivo que ha sido de las personas más acosadas por nazis del puto país.

Cuando sufras un 1% de acoso de lo que ha pasado ella, podrás abrir la bocaza con razón.
2 K 38
eltxoa #21 eltxoa *
#19 mejor lo borro. no merece la pena.
0 K 10
mente_en_desarrollo #22 mente_en_desarrollo
#21 ¿A ti o a otro que vivía donde vivías tu?

Es una buena razón para quejarte, desde luego. Pero no es acoso si no eres el objetivo.
0 K 12
eltxoa #27 eltxoa
#22 Perdona. Me he calentado. Pero de alguna cosas no podemos hablar. Saludos!
0 K 10
mente_en_desarrollo #28 mente_en_desarrollo *
#27 Puedo entenderlo.

No puedo editar el otro mensaje, pero por suerte, sin el anterior tuyo no se puede ver de qué iba.
1 K 22
Herumel #13 Herumel
#1 Lo están deseando alguno. esto funciona así....

Ellos dejan sueltos perros, versos sueltos para que pisen cayos, para que golpeen donde duela, y luego esa persona cuando se queja y da un codazo para quitarse al que pisa el cayo te dicen... ves, ves, si todos son iguales... y ala ya tienes escalada que es lo que buscan, joder... más viejo que el hilo negro y aun así como veis sigue funcionando hoy en día...
1 K 22
#4 Toponotomalasuerte
Y por eso, nunca, jamás, voy a criticar desde mi puto sofá sin hacer nada a la única gente que nos defiende de esta gentuza, me refiero a esos "peligrosos" antifascistas, que son los únicos que hacen algo. Por qué está claro que con la inacción institucional, los nazis pueden presentarse en espectáculos de cómicos interrumpirlos y partirles la cara con total impunidad.
3 K 28
vicus. #2 vicus.
Hay una "guerra" no declarada y tenemos el enemigo en casa. Marlaska espabila, o te espabilan..
0 K 19
Mesto #5 Mesto
#2 Marlaska es más nazi que ellos.
1 K 20
#10 woke
Debería repartir su sueldo entre los pobres
0 K 14
JackNorte #31 JackNorte
#29 Las peliculas que me monto segun tu ,solo son la certeza de la historia , cuando se persiguen a unos por sus ideas politicas desde personal , a mediatica, judicial y policialmente, esto suele desembocar en la persecucion de mas personas , como en el pasado, la historia no es una pelicula.
Pero sigue justificando persecuciones politicas y amenazas de grupos pro nazis , seguro que lo entenderas mas pronto que tarde como esta evolucionando todo, espero que cuando te toque lo entiendas antes de que sea tarde para ti.
Mis mejores derechos desde la historia. Pero no pierdo ni mas tiempo tuyo ni mio, hay cosas que solo se entienden a la malas cuando se esta en ciertas posiciones.
Vamos a aprender me temo otra vez y mucho por las malas.
0 K 12
#15 Juantxi *
Tendrán que protegerla y acabar con esas organizaciones de extrema derecha utraviolentas. Son ya demasiadas campañas y amenazas y aunque Pablo Iglesias abandonó la política activa (siempre temí que en otro caso le asesinaran) ahora la emprenden con su esposa y en estas significativas fechas. Mis temores crecen, pero espero que capturen a esa banda criminal terrorista y los pongan a buen recaudo.
0 K 12
bigmat #7 bigmat
Hombre que diga que "“se señala su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja” es una payasada del tamaño de un circo de 3 pistas.

Media España sabe donde vives, y la otra mitad que no lo sabe le cuesta 10 min. en internet localizarla.
Tiene más entradas en RRSS que la finca "La Cantora" de Isabel Pantoja o "Ambiciones" de Jesulín de Ubrique.

Que lo denuncies y las FFSS tomen las medidas oportunas todo ok, es lo que hay que hacer con estas amenazas.
2 K 12
anasmoon #12 anasmoon
#7 ¿Y crees que es normal que sea tan fácil saber su domicilio? Porque yo no sé dónde viven otros políticos :shit:
2 K 33
bigmat #25 bigmat
#12 ya, pero esto aplica a su caso. Es como si Pedro Sánchez se quejara de que saben que vive en la Moncloa.
No debería ser vox populi donde viven pero en su caso lo es, y tienes que vivir con eso. Es simplemente lo que digo.
0 K 7
bigmat #29 bigmat
#20 Ya estamos leyendo y montandote tu propia película.

¿Donde justifico yo nada?
Solo digo que su domicilio es vox populi #25 y tiene que vivir con eso, no es lo deseable pero vivimos en esta realidad.

Indicó que veo correcto que denuncie y los empuren por amenazas y lo que corresponda.

Pero no me vengas haciendo un Capitán Renault de Casablanca: “¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega!”
Irene Montero en ElDiario.es : “¡Qué escándalo! ¡Saben donde vivo!”
0 K 7
bigmat #30 bigmat
#24 goto #29 que se te aplica igual. Espero que te vaya bien en tu trabajo o hobby de guionista.
0 K 7
JackNorte #20 JackNorte *
#7 Cada cual busca justificaciones para una situacion asi , comparar la situacion con la de Isabel Pantoja , ya me parece absurdo.
Pero supongo cada cual elije a quien justifica y o no es capaz de ver quien amenaza y a quien justifica en sus amenazas, supongo que como ya paso hace tiempo , hasta que le toque personalmente a cada uno y entonces la gente empieza a entender en carne propia.
Como solo venian a por los de Podemos y yo no era de Podemos.
0 K 12
johel #24 johel *
#7 En la euskadi del plomo, cuando te pintaban una diana en la puerta de tu casa eso era terrorismo. Cuando alguien te seguia dia si y dia tambien empezabas a mirar debajo de tu coche a ver si te tocaba morir y te ponian escolta.
Aun a dia de hoy si te marcas una diana en la casa de alguien en cualquier parte de españa y eres un vasco, te aplican la antiterrorista y como minimo acabas unos dias en madrid con unos dibujitos por el cuerpo.
Pero se ve que esto son señalamientos buenos.
0 K 10
Spirito #18 Spirito *
Y me lo creo porque esos salvajes son capaces de cualquier cosa, máxime cuando valientemente Irene Montero está poniendo los puntos sobre las "is" en el Parlamento Europeo acerca de toda ésta barbarie provocada por Trump y Netanyahu.

Espero no le pase nada malo.
0 K 9
Lamantua #23 Lamantua
Los negativos son de esa organización..?
0 K 7
Camavinga #26 Camavinga
Típico de izquierdas. Vas por la vida se antifascist justice warrior y cuando aparece uno de verdad mamá mamá, policía tengo miedo. Dónde estaba ese valor de la gente que defendía pegarle una paliza a un periodista por facha? Pues a disfrutarlo Irenita.

Sabes a quién sigue el FBI? pues eso. EL tiro no os lo va a pegar un fascista, os lo va a pegar un cubano, un mexicano, un iraní, un chino... quien sabe. Habéis aceptado dinero sucio de muchas gente. Y sinceramente, no se que hacéis por ahí…   » ver todo el comentario
1 K -2
#8 elBerzas *
envidia de la tetas, nada que no se pueda arreglar con un poco de escayola y una operación de aumento.  media
7 K -19
#17 elBerzas
#8 no se porque me votas negativo, pasar de la envidia de pene freudiano a la envidia de tetas es un paso importante en su recuperación.
0 K 7

menéame