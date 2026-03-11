·
23
meneos
199
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
El enviado especial de SER a Oriente Próximo, Nicolás Castellano, informa sobre el estado actual del conflicto entre Irán e Israel
etiquetas
:
irán
,
israel
,
guerra
,
mayor ataque
,
misiles
18 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
cocolisto
La noticia es de ayer día 11.Todo va tan rápido que parecen noticias viejas.
1
K
36
#9
MiguelDeUnamano
#1
Relacionada:
Irán reduce la frecuencia de sus ataques con misiles
www.meneame.net/story/iran-reduce-frecuencia-ataques-misiles
2
K
47
#10
cocolisto
#9
Ya te digo
1
K
36
#14
sotillo
#9
“Cuarenta vuelos se preparan para salir del aeropuerto Ben Gurion “ ¿Para qué tanta prisa si tiene cúpula?
1
K
25
#16
MiguelDeUnamano
#14
Porque se la han copulado.
0
K
16
#13
txillo
Israel y USA atacaron primero, varias veces además, cobardemente y sin avisar.
1
K
25
#3
Qoshqarbaev
Da la sensación de que uno de los actores tiene un plan bien definido, mientras que su enemigo ni siquiera considera necesario tenerlo.
0
K
14
#4
kreator
90% de intercepción. No os enteráis.
0
K
12
#6
guuilesmiz
*
#4
90% de intercepción de los misiles hipersonicos? Com la cúpula de hojalata y con el sistema de radar destruido que no es capa ni de lanzar alarmas a la no-población militar residente israelí? No se lo cree nadie
1
K
22
#7
perrico
#4
Lo que tienen interceptado son todas las imágenes y noticias acerca de los daños de los misiles de Irán en Israel.
No permiten que salgan imágenes.
6
K
86
#8
kreator
#7
pasate por reddit y flipa... Aquí no se pueden subir videos
0
K
12
#12
josete15
#7
en Telegram hay un grupo que cuelga videos de los ataques, kofia news
Por norma general son ataques con poca precisión y muchos son interceptados, pero ya veremos cuánto dura la pasta para esos interceptores
0
K
10
#18
sotillo
#12
La que necesiten, mientras puedan ordeñar a EEUU con total libertad
0
K
9
#11
Bonzaitrax
#4
Por eso, los gringos retiran los sistemas de interceptación de Corea del Sur y los mandan a ISSrael, porque van sobraos.
1
K
25
#17
sotillo
#4
Lo que quieran decir, se engañan ellos solos y a nosotros los de las gasolineras
0
K
9
#5
BloodStar
Lo que dice el titular no está en el texto y contradice todas las estadísticas que cualquiera puede ver en multitud de fuentes.
0
K
7
#2
CosaCosa
Pero no les habian reventado ya todos los lanzadores?
0
K
7
#15
sotillo
#2
Como unas cien veces, ya ves
0
K
9
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
