Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra

El enviado especial de SER a Oriente Próximo, Nicolás Castellano, informa sobre el estado actual del conflicto entre Irán e Israel

18 comentarios
cocolisto
La noticia es de ayer día 11.Todo va tan rápido que parecen noticias viejas.
MiguelDeUnamano
#1 Relacionada: Irán reduce la frecuencia de sus ataques con misiles

www.meneame.net/story/iran-reduce-frecuencia-ataques-misiles

xD xD xD
cocolisto
#9 Ya te digo {0x1f604} {0x1f604}
sotillo
#9 “Cuarenta vuelos se preparan para salir del aeropuerto Ben Gurion “ ¿Para qué tanta prisa si tiene cúpula?
1 K 25
MiguelDeUnamano
#14 Porque se la han copulado. {0x1f605}
txillo
Israel y USA atacaron primero, varias veces además, cobardemente y sin avisar.
Qoshqarbaev
Da la sensación de que uno de los actores tiene un plan bien definido, mientras que su enemigo ni siquiera considera necesario tenerlo.
kreator
90% de intercepción. No os enteráis.
guuilesmiz
#4 90% de intercepción de los misiles hipersonicos? Com la cúpula de hojalata y con el sistema de radar destruido que no es capa ni de lanzar alarmas a la no-población militar residente israelí? No se lo cree nadie
perrico
#4 Lo que tienen interceptado son todas las imágenes y noticias acerca de los daños de los misiles de Irán en Israel.
No permiten que salgan imágenes.
kreator
#7 pasate por reddit y flipa... Aquí no se pueden subir videos
josete15
#7 en Telegram hay un grupo que cuelga videos de los ataques, kofia news
Por norma general son ataques con poca precisión y muchos son interceptados, pero ya veremos cuánto dura la pasta para esos interceptores
sotillo
#12 La que necesiten, mientras puedan ordeñar a EEUU con total libertad
Bonzaitrax
#4 Por eso, los gringos retiran los sistemas de interceptación de Corea del Sur y los mandan a ISSrael, porque van sobraos.
sotillo
#4 Lo que quieran decir, se engañan ellos solos y a nosotros los de las gasolineras
BloodStar
Lo que dice el titular no está en el texto y contradice todas las estadísticas que cualquiera puede ver en multitud de fuentes.
CosaCosa
Pero no les habian reventado ya todos los lanzadores?
sotillo
#2 Como unas cien veces, ya ves
