El miedo cambia de bando  

La cúpula de hierro colapsa. Ni suenan ya las sirenas de aviso. Irán lanza nuevos bombardeos sobre las ciudades israelíes y sistemas de detección de eeuu en iraq. Difícil comprobar la extensión del daño que sufren Israel y Estados Unidos por la censura. Israel incluso tiene una nueva unidad especializada en censura para evitar que se conozca la realidad de la guerra.
A todo cerdo le llega su San Martín.
La pena es que nos vamos al guano con nuestros aliados.
Cuando ya no tienes nada que perder, entonces te vuelves peligroso. Van a parar cuando vean que tienen garantías de otras naciones que van a vigilar que los atacantes no tienen intención de reanudar o directamente no lo van a volver a hacer. Por qué no aceptarán garantías de EE.UU. e Israel, porque han demostrado que incluso mientras negocian son capaces de atacar.
Y las últimas imágenes impresionan (si son reales) : miles de personas en una plaza, empiezan a bombardear alrededor de ellos y en vez de huir despavoridos, se ponen a cantar.
Se ven decenas de misiles impactando en tierra.
Eso es mucha destrucción como para poder ocultarlo.
Está difícil saber lo que está pasando porque ambos bandos ocultan información.
No lo sé. Pero:
Las bombas de racimo se separan en hasta 20 bombas antes de llegar al suelo. Así que 4 o 5 misiles de ese tipo pueden suponer 100 impactos.
Correcto. Por eso yo me baso en las declaraciones de cada bando, y en lo que hacen, más que en las imágenes. Por ejemplo: si USA retira defensas de Corea para enviarlas a Irán, es que algo no va como debería. Si además paralizan los ejercicios de los paracaidistas por si los tienen que desplegar, más de lo mismo.
No como en Irán, que no hay censura. Directamente cortan internet.