El miedo cambia de bando  

La cúpula de hierro colapsa. Ni suenan ya las sirenas de aviso. Irán lanza nuevos bombardeos sobre las ciudades israelíes y sistemas de detección de eeuu en iraq. Difícil comprobar la extensión del daño que sufren Israel y Estados Unidos por la censura. Israel incluso tiene una nueva unidad especializada en censura para evitar que se conozca la realidad de la guerra.