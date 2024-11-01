Polémica en Canal Sur: crece la indignación por el fichaje de un exasesor de Juanma Moreno como presentador de informativos

La Agrupación de Trabajadores de Canal Sur denuncia que José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, se ha incorporado "sin oposición, ni bolsa ni nada".
| etiquetas: polémica , canal , sur , indignación , fichaje , exasesor , juanma , moreno
Que no se me malentienda. No lo defiendo. Y me parece vomitivo que contraten a gente de su cuerda porque lo son, aún no teniendo valía, o porque van a propagar el discurso que le interesa a quien gobierna. Lo que quiero decir es que eso funciona así en todas las cadenas públicas. ¿O nos creemos que Cintora o Javier Ruiz Pérez han pasado por alguna oposición para presentar programas en TVE?
Recordemos que hay elecciones en pocos meses y hacía falta que hablara todos los días en la tele.
En un tiempo vemos al psicólogo como asesor de la Junta.
¡¡¡Estoy indignadísimo.........como va el Barsa?.......sácame otra caña!!!
Asamblea y huelga, ya esta bien de ser unos putos Heidis, la indignación no resuelve nada.
que tengo aquí colgado