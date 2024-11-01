edición general
Polémica en Canal Sur: crece la indignación por el fichaje de un exasesor de Juanma Moreno como presentador de informativos

La Agrupación de Trabajadores de Canal Sur denuncia que José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, se ha incorporado "sin oposición, ni bolsa ni nada".

#5 hechicero1970
Tengo claro que lo han metido por lo que lo han metido. Pero creo que lo que la noticia denuncia no va a ningún sitio, y lo denuncia porque lo ha metido el PP. Porque ... ¿qué presentador de cualquier programa de cualquier cadena pública pasa por una oposición o bolsa?

Que no se me malentienda. No lo defiendo. Y me parece vomitivo que contraten a gente de su cuerda porque lo son, aún no teniendo valía, o porque van a propagar el discurso que le interesa a quien gobierna. Lo que quiero decir es que eso funciona así en todas las cadenas públicas. ¿O nos creemos que Cintora o Javier Ruiz Pérez han pasado por alguna oposición para presentar programas en TVE?
luspagnolu #1 luspagnolu
Se ha incorporado "sin oposición, ni bolsa ni nada": es lo que se conoce en el PP como meritocracia.
#7 tropezon
#1 Hombre, es que corría prisa.
Recordemos que hay elecciones en pocos meses y hacía falta que hablara todos los días en la tele.
josde #9 josde
#1 El que pueda hacer que haga, en el PP saben mucho de eso.
Rogue #6 Rogue
Desde lo de Adamuz dice que está yendo al psicólogo.
En un tiempo vemos al psicólogo como asesor de la Junta.
#3 Tilacino
Está es la televisión pública independiente que tanto promulgan para RTVE???
Kantinero #2 Kantinero
Crece la indignación??
¡¡¡Estoy indignadísimo.........como va el Barsa?.......sácame otra caña!!!

Asamblea y huelga, ya esta bien de ser unos putos Heidis, la indignación no resuelve nada.
Dene #4 Dene
el moderado ....
que tengo aquí colgado
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Vaya cabeza tiene el tío. Parece un chupa-chups. Cabezóóóóóóón!!!
