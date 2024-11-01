·
19
meneos
687
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla.
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
elTieso
Pobre, que no tendrá dinero para comprarse unos idénticos de su talla y decirle al zanahorio que todo muy bien.
7
K
98
#5
Supercinexin
#3
El pobre Rubio es subnormal incluso para algo tan simple como eso. Literalmente, la cagada de perro que Dios le puso como cerebro, no le da para más.
5
K
74
#13
DotorMaster
#3
peor que no tener dinero es no tener personalidad
0
K
11
#16
esbrutafio
#3
En la noticias que enlaza
#6
dice que son zapatos de una marca determinada. Lo más probable es que Trump esté promocionando la marca y lucrándose.
Son zapatos baratos para este tipo de gente (145 $) pero seguramente es lo que pueden pagar los seguidores de Maga quitándoselo de comer.
De la noticia enlazada por 6 (traducida)
"Al menos un funcionario del gabinete está molesto por deslumbrarlo con los Florsheim (la marca de los zapatos baratos), una persona que escuchó su queja le dijo al Wall Street Journal que se vio obligado a archivar sus Louis Vuittons, que generalmente cuestan más de $ 1,000, a menos que haya una venta.
“Todos los chicos los tienen”, comentó una funcionaria de la Casa Blanca"
1
K
26
#6
MiguelDeUnamano
Relacionada: "Nadie se atreve a no llevarlos": el presidente Trump compra zapatos para sus altos cargos
www.meneame.net/story/nadie-atreve-no-llevarlos-presidente-trump-compr
Menudo circo, ya hasta tienen los zapatones para los payasos.
6
K
92
#10
jonolulu
Me parecen bastante pequeños para lo payaso que es
3
K
37
#15
angelitoMagno
Todos los días me acuerdo del vecino que me dijo "Pues en EEUU han ganado las elecciones gente competente" y que me soltó que "me cegaba la ideología" cuando le respondí que a mi no me lo parecían y que esperásemos a ver ...
1
K
26
#8
Spirito
Esos zapatos que ha regalado Trump a todos, seguramente lleven algun microchip o algo para tenerlos controlados.
2
K
25
#9
MiguelDeUnamano
#8
Y el tiene los zapatos únicos para controlarlos a todos, lo compro.
0
K
15
#14
Leziabell
#8
No le hacen falta los zapatos para tenerlos a todos controlados.......
0
K
7
#1
wata
El rey está desnudo...
2
K
23
#2
javibaz
Son ridículos.
2
K
23
#19
josde
#2
Trump y su corte de payasos lameculos.
0
K
20
#12
Pointman
Le falta la corbata excesivamente larga para complementar
1
K
20
#7
dark_soul
Lo próximo va a ser una nariz de pega roja o pelucas afro de colores. Quien quiere apostar?
1
K
16
#4
Razhan
"Adivinando" no precisamente
1
K
15
#18
XtrMnIO
Normalmente es triste ver a las personas perder la dignidad humana, pero en este caso es cómico.
0
K
12
#11
Bonzaitrax
Marco Rubio, ese retarded capaz de montar una guerra porque se aburre
0
K
11
#17
MoñecoTeDrapo
Actor Secundario Marco
0
K
11
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
