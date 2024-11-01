edición general
51 meneos
46 clics
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]

La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]

Los resultados no sorprenderán a un público que ha transformado el nombre clave de Trump para la guerra, Operación Furia Épica, en "Operación Furia Epstein".

| etiquetas: epstein , trump , irán
41 10 0 K 342 actualidad
16 comentarios
41 10 0 K 342 actualidad
Comentarios destacados:      
Zarangollo #1 Zarangollo
Y la mayoría de los no americanos también
5 K 69
themarquesito #7 themarquesito *
#1 Creo que nos hemos dado cuenta todos de que tenían que tapar lo de Epstein de alguna manera
1 K 40
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 matando niños?
1 K 40
themarquesito #9 themarquesito
#8 Matando niñas para que no se hable de que violaba niñas
1 K 40
eltxoa #11 eltxoa
#9 La escuela era de niños y niñas.
0 K 9
pitercio #6 pitercio *
Por poner claro lo que se sospecha hasta ahora, Estados Unidos se ha metido en la guerra con Irán porque Israel, que quiere someter y ocupar toda la región, ha chantajeado a su violador pederasta de presidente y porque quiere evitar que Irán sea socio preferente de China, que deje de usar dólares y arrastre al resto de productores. Mientras los voxes del mundo te cuentan rollos de cabras y burkas.
5 K 57
joffer #14 joffer *
No es para tapar ¡cuidado!
Es por ceder al chantaje.

Ya lo ha dicho #6
0 K 12
gelatti #4 gelatti
Está bien, pero por otro lado un porcentaje bastante alto de USAnos sigue apoyando a este psicópata a pesar de todo lo que hace , dice, y sabemos que hizo en el pasado.

Al final te das cuenta que los alemanes que votaban a Hitler no eran tan distintos o mucho más malvados que el ciudadano medio actual. El holocausto sólo es un par de pasos mas de los actuales.

Es horrible.
5 K 57
joffer #16 joffer
#4 Con el ICE van encaminados.
0 K 12
crob #3 crob
Operación Epstein Fury :ffu:
2 K 37
#2 PerritaPiloto *
Yo no lo creo, pero no me atrevo a entrar en la mente de Trump porque se que voy a perder puntos de cordura y fallar mi tirada de estabilidad mental.
1 K 18
rogerius #12 rogerius *
#2 ¿Y si lo que busca EEUU es dificultar que Europa tenga acceso al crudo, incrementar su dependencia de EEUU? Porque no me creo que EEUU no supiera lo que iba a ocurrir.

Definitivamente EEUU busca, controlar TODO el petróleo que le sea posible para incrementar la dependencia de Europa —y de todo aquel que no disponga de combustibles propios.
0 K 20
JackNorte #5 JackNorte
Mientras solo lo crean y no hagan nada seran complices de un genocidio y de hundir a USA en una guerra mientran gastan miles de millones en otro intento de genocidio.
0 K 13
makinavaja #13 makinavaja
Igual al final hay algo de vida inteligente en los EEUU... :troll: :troll: :troll:
0 K 12
#10 omega7767
más votos para Trump
0 K 11
#15 mam23
¿la mayoría de los que le votaron o de los que no le votaron?
0 K 6

menéame