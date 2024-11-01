·
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
Los resultados no sorprenderán a un público que ha transformado el nombre clave de Trump para la guerra, Operación Furia Épica, en "Operación Furia Epstein".
etiquetas
epstein
trump
irán
actualidad
16 comentarios
actualidad
#1
Zarangollo
Y la mayoría de los no americanos también
5
69
#7
themarquesito
*
#1
Creo que nos hemos dado cuenta todos de que tenían que tapar lo de Epstein de alguna manera
1
40
#8
Verdaderofalso
#7
matando niños?
1
40
#9
themarquesito
#8
Matando niñas para que no se hable de que violaba niñas
1
40
#11
eltxoa
#9
La escuela era de niños y niñas.
0
9
#6
pitercio
*
Por poner claro lo que se sospecha hasta ahora, Estados Unidos se ha metido en la guerra con Irán porque Israel, que quiere someter y ocupar toda la región, ha chantajeado a su violador pederasta de presidente y porque quiere evitar que Irán sea socio preferente de China, que deje de usar dólares y arrastre al resto de productores. Mientras los voxes del mundo te cuentan rollos de cabras y burkas.
5
57
#14
joffer
*
No es para tapar ¡cuidado!
Es por ceder al chantaje.
Ya lo ha dicho
#6
0
12
#4
gelatti
Está bien, pero por otro lado un porcentaje bastante alto de USAnos sigue apoyando a este psicópata a pesar de todo lo que hace , dice, y sabemos que hizo en el pasado.
Al final te das cuenta que los alemanes que votaban a Hitler no eran tan distintos o mucho más malvados que el ciudadano medio actual. El holocausto sólo es un par de pasos mas de los actuales.
Es horrible.
5
57
#16
joffer
#4
Con el ICE van encaminados.
0
12
#3
crob
Operación Epstein Fury
2
37
#2
PerritaPiloto
*
Yo no lo creo, pero no me atrevo a entrar en la mente de Trump porque se que voy a perder puntos de cordura y fallar mi tirada de estabilidad mental.
1
18
#12
rogerius
*
#2
¿Y si lo que busca EEUU es dificultar que Europa tenga acceso al crudo, incrementar su dependencia de EEUU? Porque no me creo que EEUU no supiera lo que iba a ocurrir.
Definitivamente EEUU busca, controlar TODO el petróleo que le sea posible para incrementar la dependencia de Europa —y de todo aquel que no disponga de combustibles propios.
0
20
#5
JackNorte
Mientras solo lo crean y no hagan nada seran complices de un genocidio y de hundir a USA en una guerra mientran gastan miles de millones en otro intento de genocidio.
0
13
#13
makinavaja
Igual al final hay algo de vida inteligente en los EEUU...
0
12
#10
omega7767
más votos para Trump
0
11
#15
mam23
¿la mayoría de los que le votaron o de los que no le votaron?
0
6
