Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"

Las detenciones culminan la investigación de la Policía Nacional sobre las amenazas realizadas a través de mensajes privados en Instagram. Se trata de un hombre de Toledo de 49 años, de nacionalidad española y con antecedentes policilaes por robo y tentativa de homicidio; y de un hombre de Xirivella (València), de 30 años, sin antecedentes. Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias.

skaworld #5 skaworld *
Perseguidos solo por tener una opinion diferente, unos quieren ajusticiarla y otros no ser amenazados de muerte, los extremos se tocan, equidistancia. Podemitas terroristas que no permiten la intimidacion mediante la amenaza de un tiro. Chiquilladas, cuando los podemitas amenazaban con dar muerte al secretario general del partido rival no os quejabais
7 K 88
gringogo #3 gringogo *
He ido a ver si estaba publicada (no lo sé, la verdad), y pensé que sí porque en relacionadas me aparecía esta noticia: La Policía detiene a un hombre en Barcelona por amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos . Pero me he fijado en la fecha y resulta que esa es de 2024... Y que haya que aguantar a la piara dando la coña con denigrando a Santaolla 24/7 estando como está la pocilga. El acoso a las mujeres de izquierda es bestial.
3 K 59
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Bien detenidos están.

Por cierto, ¿por qué da la casualidad que todos estos perturbados resultan ser delincuentes convictos?
0 K 12
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#1 "y de un hombre de Xirivella (València), de 30 años, sin antecedentes"

¿?
0 K 9
GeneWilder #2 GeneWilder
Que lo paguen.
0 K 11
#4 marcotolo
esta basura con tendencias homicidas deberia eliminarse de la sociedad,
encerrados y obligados a limpiar los aseos de los centros de inmigrantes,
para optar a comida
0 K 11

