Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"

Las detenciones culminan la investigación de la Policía Nacional sobre las amenazas realizadas a través de mensajes privados en Instagram. Se trata de un hombre de Toledo de 49 años, de nacionalidad española y con antecedentes policilaes por robo y tentativa de homicidio; y de un hombre de Xirivella (València), de 30 años, sin antecedentes. Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias.