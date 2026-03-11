edición general
El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud

La denuncia parte del PSOE de Madrid que llevó a este órgano un documento interno por el que, tal y como adelantó eldiario.es, el gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por no facturar a los hospitales concertados determinados tratamientos. Una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.

#4 concentrado
Da el primer paso, y MAR se apresta a poner la zancadilla a esos pasos.
Rogue
No hay huevos!
No hay huevos!
sat
sat #3 sat
Miembros del tribunal de cuentas denunciados por terrorismo y dimitidos en 3, 2, 1...
sotillo
sotillo #7 sotillo
#3 O con un pisito de protección oficial en la Playa de San Juan
sat
sat #9 sat
#7 Dependiendo de la cuerda que sean. Si son familia entonces tu opción es más probable.
0 K 11
EvilPreacher #5 EvilPreacher
El primer paso, ojo. Habrá que ir calculando cuándo prescribe para dar el segundo y en qué elecciones nos dicen que era «el PP de antes».
Aguarrás
Agua de borrajas, veréis... ¬¬
Agua de borrajas, veréis... ¬¬
sotillo
#6 Aguas sucias del Jarama
#6 Aguas sucias del Jarama
1 K 22
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Relacionada

www.meneame.net/story/comunidad-madrid-ha-perdonado-71-millones-quiron

Ayuso, su novio, Quirón y la comunidad de Madrid, un totum revolutum que no va a descifrar la justicia española.
0 K 20

menéame