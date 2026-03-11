El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud

La denuncia parte del PSOE de Madrid que llevó a este órgano un documento interno por el que, tal y como adelantó eldiario.es, el gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por no facturar a los hospitales concertados determinados tratamientos. Una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.
Ayuso, su novio, Quirón y la comunidad de Madrid, un totum revolutum que no va a descifrar la justicia española.