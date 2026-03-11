Irán reduce la frecuencia de sus ataques con misiles

La drástica disminución del arsenal de misiles de Irán ha causado revuelo: ¿es una verdadera señal de guerra o simplemente una táctica de distracción de Estados Unidos? Tras diez días de combates, la evidencia preliminar sugiere que la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán está experimentando dificultades. Esta es una señal grave y peligrosa para Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI). El 5 de marzo, datos militares USA mostraron que la tasa de lanzamiento de misiles de Irán había disminuido un 86%.