Irán reduce la frecuencia de sus ataques con misiles

La drástica disminución del arsenal de misiles de Irán ha causado revuelo: ¿es una verdadera señal de guerra o simplemente una táctica de distracción de Estados Unidos? Tras diez días de combates, la evidencia preliminar sugiere que la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán está experimentando dificultades. Esta es una señal grave y peligrosa para Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI). El 5 de marzo, datos militares USA mostraron que la tasa de lanzamiento de misiles de Irán había disminuido un 86%.

#13 Dav3n *
#10 Muchacho, que lo que no lanzan a los países del golfo lo están tirando todo a Israel, que solo hay que ver los avisos oficiales de bombardeos.

Recuerdas los primeros días cuando se veía que llovía poco en Tel-Aviv? Pues ahora llueve torrencialmente. Ayer tuvieron 4 alarmas en apenas 6 horas.

No, no me creo los datos del Centcom y de las IDF, tendría que estar muy mal de la cabeza para creer la versión oficial de Trump y Netanyahu.

Tú mismo ;)
Mauricio_Colmenero #17 Mauricio_Colmenero
#13 Ya se ha dicho, que la estrategia de Irán es lanzar un misil cada pocas horas, para mantener la tensión ...
#18 Dav3n
#17 Lo cual no implica menos misiles en total sino otra estrategia.

Pero vamos, que ya te digo yo que esa gráfica es más falsa que la bondad de Netanyahu.
#27 Dav3n
#22 Nah, si seguirá diciendo lo mismo. Alguien que se toma en serio los datos oficiales de Usrael no se va a bajar del burro.
Mauricio_Colmenero #25 Mauricio_Colmenero
#18 "Pero vamos, que ya te digo yo que esa gráfica es más falsa que"

Los DDHH en cualquier país del golfo.


Pero viendo las imágenes de las redes sociales desde países del golfo "buenos", donde los primeros días habían decenas de videos de ataques.... ¿ ahora hay los mismos ataques ?
#26 Dav3n
#25 xD xD xD xD xD

Me encanta tu huida hacia delante, hamigui.

Venga, suerte con el envío con datos del CENTCOM y de las IDF :'(
Mauricio_Colmenero #28 Mauricio_Colmenero
#26 No me fío de los datos USA, ISRAEl, o IRAN ...

Me da mas confianza lo que los ciudadanos de a pie publican.

Pero bueno, vosotros con vuestra paja mental.
#29 Dav3n *
#28 No sé, alguien que usa el término follacabras y que a la vez utiliza la excusa de los DDHH después de que sus referentes bombardeasen una escuela con 160 niñas en el minuto 1 de su ataque... Digamos que se te ve tanto el plumero que no hace falta añadir mucho más.

Porque claro, en tu mundo de lamebotas yankee solo hay datos por un lado, por el otro, como no respetan los DDHH pues no hay que tenerlo en cuenta.

Y que no te des cuenta de que cuanto más dices peor quedas xD

Eso sí, si tu objetivo era quemar esta cuenta lo estás logrando fácilmente, Noviembre 2025.
Mauricio_Colmenero #33 Mauricio_Colmenero
#29 Si será por cuentas ...
cocolisto #20 cocolisto
Noticia desfasada que sólo llega hasta el día 5.Mucho ha llovido desde entonces (misiles) que la desmiente absolutamente.
pitercio #1 pitercio
Yo no me fiaría. Lanzaban como si no hubiera mañana y quizá han pensado lo que irán haciendo mañana.
Mauricio_Colmenero #7 Mauricio_Colmenero
#1 Hay dos posibiliades ...

- (A) O los primeros días le entró el nervio de los follacabras, y lanzaron todo lo que tenían ... y ahora están con pocos recursos.

- (B) O es una táctica, y tienen "lo gordo" para usarlo en breve.



Personalmente, bajo mi opinión de cuñado de bar, es la (A).
lameiro #14 lameiro
#7 Habrá que preguntarle a EEUU e Israel para saber lo que opinan los follaniños.
Mauricio_Colmenero #19 Mauricio_Colmenero *
#14 En ---astán diferenciábamos.

- Las mujeres ... las llamábamos las ninjas, como iban vestidas.
- Los chicos jóvenes, los follacabras, a lo único que podían aspirar.
- Los hombres de mediana edad, los "malascaras" ... que esperaban que te dieses las vuelta para pasarte a cuchillo.
- Los abuelos, los follaniños ... intocables. Pagaban una pasta en dinero y especia (vacas) para conseguir carne fresca y tierna. Luego las dejaban embarazas, el abuelo palmaba por la edad, y la cría (viuda) se quedaba en la miseria.
DocendoDiscimus #24 DocendoDiscimus
#15 Pediste una fuente. Te he dado una fuente. Que tú quieras creer que Irán está acabado es una cosa, que intentes venderme a mí tus cuentos es otra.

Si te mandaban 4 misiles normales y ahora te mandan 6 bombas de racimo, la cantidad no cambia, el daño sí.

Si partes de la premisa de que Irán ya ha neutralizado los objetivos más esenciales y se plantean la guerra como una guerra larga, pues mira, blanco y en botella.
tul #6 tul
la informacion de esta noticia esta desfasada, anteanoche lanzaron el ataque mas grande visto hasta ahora
1 K 25
Mauricio_Colmenero #11 Mauricio_Colmenero
Pasa la información ...
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
Hay analistas que dicen que lo que le interesa a Irán mas que el daño que puedan causar, es el tener a toda la población del golfo bajo tensión.

Lanzamiento de misiles y drones cada pocas horas, para que la alerta no baje.
wata #5 wata
#4 Eso venía a decir yo. Hay objetivos que ya han sido anulados. Ahora toca la fase de no saber que va a hacer el contrario.
Por contra Israel y USA se dedican a bombardear ciudades. No tiene ningún sentido.
Más vale un misil certero en un sitio estratégico que cientos al tuntún.
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Lanzamientos diarios de misiles balísticos (muy difíciles de interceptar, para USA y aliados) ... pero muy caros.

Lanzamientos diarios drones (fáciles de interceptar, para USA y aliados) ... pero baratos de producir.  media
#9 Dav3n *
#3 Source: Centcom, IDF

Nos fiamos de los buenos? No sé yo, a mí me suena a damage control de Usrael, solo hay que ver los vídeos que circulan y los avisos diarios de bombardeos.

Errónea, bulo o similar.
Mauricio_Colmenero #10 Mauricio_Colmenero
#9 En Arabia Saudita, Kuwait, EUA, Catar, Oman ... hay libertad de internet, muchos occidentales ...

Cualquier CIUDADANO puede publicar noticias, videos de ataques, daños ...


¿ EN IRAN PASA LO MISMO?

Nos fiamos de los buenos?

Tú mismo.
Mauricio_Colmenero #8 Mauricio_Colmenero *
Leches, no la he visto ... ¿me puedes pasar pasar el enlace?
0 K 11
#8 creo que salió por aquí la noticia, pero no la encuentro. Te paso otro enlace:

cadenaser.com/nacional/2026/03/11/iran-lanza-su-mayor-ataque-sobre-isr
Mauricio_Colmenero #15 Mauricio_Colmenero
#12 Mayor ataque "sobre israel".

Si un día le lanza 4 misiles, y otro día le lanza 6 misiles .... ES EL MAYOR ATAQUE .... SOBRE ISRAEl



Seamos serios.
Mauricio_Colmenero #21 Mauricio_Colmenero
Pasa enlace, pls ...
cocolisto #30 cocolisto
#21 No sé si era una solicitud para mí pero te envío esta de ahora mismo de la portada de Le Monde:
"Según nuestro corresponsal en el lugar, el jueves por la mañana se produjeron fuertes explosiones en el cielo de Jerusalén. En Dubai, una zona residencial del centro de la ciudad también sufrió explosiones, según AFP. Bahréin, por su parte, informó de un ataque atribuido a Irán contra tanques de combustible".

www.lemonde.fr/
Mauricio_Colmenero #32 Mauricio_Colmenero
#30
"Se produjeron fuertes explosiones EN EL CIELO ..."


¿ Mas o menos que hace unos días ?

De esto va la noticia.
DDJ #16 DDJ
Ya no atacan en fm ahora los ataques en am
alpoza #23 alpoza
A ver, mi impresión de cuñado es que los primeros días es normal que tirase mucho más por:
- atacó "todas" las bases militares de USA por la zona.
- atacó a Israel
- USA e Israel estaban a full de interceptores y sistemas de defensa
- Utilizaron drones y misiles baratos para saturar y tener más blancos
- Tenían que demostrar fuerza

Luego se va reduciendo el número por:
- USrAel se ha ido cargando lanzadores.
- Tienen que tener más/mucho cuidado para que no les localicen los…   » ver todo el comentario
silvano.jorge #31 silvano.jorge
Es un hecho la destrucción de muchas plataformas de lanzamiento ha provocado que Irán guarde más y mejor las que le quedan y por tanto las utilice menos.
Pero también es cierto que los ataques sobre los radares han hecho que la protección americano-israelí decaiga y los ataques con drones sean mucho más efectivos.
Que ahora lancen muchos menos misiles que drones responde más a decisiones estratégicas que a incapacidad.
DebaclesEverywhere #2 DebaclesEverywhere
No sé si será cierto o no, lo que si es seguro es que ahora mismo la niebla con respecto a la información es muy espesa y no nos permite ver la realidad con precisión
