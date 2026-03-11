·
20
142 clics
142
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
El humorista analiza con sarcasmo el choque entre Pedro Sánchez y Donald Trump por el veto español al uso de bases militares en plena tensión con Irán ...
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
donald trump
,
ignatius farray
393
actualidad
7 comentarios
actualidad
#4
soberao
"El patriotismo de los fachas es pura fachada"
3
K
46
#7
MiguelDeUnamano
#4
"Ser español le queda grande a la derecha".
Inmejorable.
0
K
15
#6
Nokith
"España es la reserva espiritual de occidente". Simplemente maravilloso.
1
K
21
#1
FunFrock
Ganamos en tuiter!!!
0
K
9
#2
oscarcr80
Farray humorista?
Qué de gracioso tiene destrozar un sofá?
0
K
8
#3
RedKanan
#2
Joder, cómo os escuece.
4
K
57
#5
soberao
#2
ENTRETÉNME, PAYASO!!!...
#LaVidaModerna
www.youtube.com/watch?v=uKLlS8u42uA
1
K
24
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
