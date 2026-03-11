edición general
20 meneos
142 clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"

VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"  

El humorista analiza con sarcasmo el choque entre Pedro Sánchez y Donald Trump por el veto español al uso de bases militares en plena tensión con Irán ...

| etiquetas: pedro sánchez , donald trump , ignatius farray
17 3 0 K 393 actualidad
7 comentarios
17 3 0 K 393 actualidad
#4 soberao
"El patriotismo de los fachas es pura fachada"
xD xD
3 K 46
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 "Ser español le queda grande a la derecha". xD xD xD

Inmejorable.
0 K 15
Nokith #6 Nokith
"España es la reserva espiritual de occidente". Simplemente maravilloso.
1 K 21
FunFrock #1 FunFrock
Ganamos en tuiter!!!
0 K 9
#2 oscarcr80
Farray humorista?

Qué de gracioso tiene destrozar un sofá?
0 K 8
RedKanan #3 RedKanan
#2 Joder, cómo os escuece.
4 K 57

menéame