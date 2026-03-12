Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk

Scott Ritter, exoficial de inteligencia de la Marina estadounidense, asegura que EE.UU. lanzó un segundo misil con efecto termobárico cuando se congregaron supervivientes tras el primer impacto sobre la escuela de Minab. El análisis forense de las imágenes y los testimonios apuntan a una estrategia de "doble toque" particularmente cruel. El ataque se perfila como uno de los crímenes particulares más devastadores perpetrados por EE.UU. en las últimas décadas —que lleva lanzados nueve millones de toneladas de bombas en los últimos 80 años.