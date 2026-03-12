Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk

Scott Ritter, exoficial de inteligencia de la Marina estadounidense, asegura que EE.UU. lanzó un segundo misil con efecto termobárico cuando se congregaron supervivientes tras el primer impacto sobre la escuela de Minab. El análisis forense de las imágenes y los testimonios apuntan a una estrategia de "doble toque" particularmente cruel. El ataque se perfila como uno de los crímenes particulares más devastadores perpetrados por EE.UU. en las últimas décadas —que lleva lanzados nueve millones de toneladas de bombas en los últimos 80 años.
| etiquetas: irán , estados unidos , imperialismo , crímenes de guerra
- No dudo que igual, los zionistas hubieran sido capaces aunque estuviera la escuela en medio de la nada
- Desperdiciaron municion
- No actualizan sus blancos (asumiendo que fue un error)
- No sirven las disculpas ahora, hasta los haters de los ayatollah pausaran su rabia, y se uniran a la bandera.
En todo caso, lo que explica esta noticia es aún peor: no se trataba de destruir material o instalaciones militares, sino de matar a personas, por eso el doble ataque en el único edificio en el que localizaron movimiento humano.