edición general
154 meneos
338 clics
Trump llama “miserable” a una periodista después de que ella le preguntara por qué el FBI ha incautado los registros de votación en Arizona [ENG]

Trump llama “miserable” a una periodista después de que ella le preguntara por qué el FBI ha incautado los registros de votación en Arizona [ENG]  

Periodista: "¿Por qué el FBI incautó registros electorales en Arizona?" Trump: "Probablemente pensaron que las elecciones estaban amañadas." Periodista: "Pero no lo estaban… Su propio fiscal general lo dijo." Trump: "Eres una periodista miserable."

| etiquetas: periodista , miserable , rotten , trump , arizona
82 72 0 K 456 actualidad
17 comentarios
82 72 0 K 456 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
En cuanto se ve acorralado se acojona y solo le queda el insulto
28 K 306
#3 Grahml *
#2 Y a este esperpento le han votado 80 millones de almas, y encima cargados de razones.

Qué monstruosidad. Esto sólo se para aumentando la participación en las elecciones. Alentando al personal a quitarse de encima este engendro anaranjado.
3 K 44
inventandonos #15 inventandonos
#3 Precisamente por eso creo que este despojo no es el problema, ¡es el síntoma! . Algo tiene que ir muy pero que muy mal para que un personaje así esté al mando. y por segunda vez.
0 K 10
#8 Zamarro
#2 Es muy peligroso acorralar a una rata, nunca sabes a donde va a saltar. Lo dijo algunos de los ex-amigos de trump
5 K 86
#9 Grahml
#8 Cierto  media
10 K 111
Fernando_x #11 Fernando_x
#2 Directamente pasa al insulto si cualquiera le contradice. No le gusta, no está acostumbrado. Toda su vida le han dado todo lo que ha querido. Empresas, lujo, joyas, mujeres muy jóvenes. No acepta que alguien le diga que no, sea quien sea.
3 K 37
efectogamonal #13 efectogamonal
Está totalmente desbocao, como un puto crío malcriado al que no se le puede recriminar nada y a la mínima salta con una amenaza a la integridad física.

Ahora mismo, es el mayor peligro para la humanidad que jamás haya existido, por todo el poder que sabe que tiene {0x1f525}
7 K 91
themarquesito #5 themarquesito
Trump sigue resentido por las elecciones que perdió contra Biden.
4 K 78
#7 Grahml *
#5 Y cuidado, que con Kamala, a punto.

Ahora, no me extraña que nadie votara a Kamala, es escucharla hablar y quitarsete las ganas de vivir.

Trump ha tenido suerte que los demócratas presentaran candidatos sin carisma alguna (y aún perdiendo contra el senil Biden).

Una pena que dependamos tanto de las estupideces yankis.
1 K 29
Raziel_2 #14 Raziel_2
#7 No eran "candidatos sin carisma" eran exactamente lo mismo que Trump con una capa de pintura, en el momento que Biden y Kamala apoyaron el genocidio de Israel y callaron, perdieron todos los votos que necesitaban para ganar.
0 K 10
#16 Grahml
#14 Probablemente Obama actuaría igual que estos dos. Todo EEUU está sometido al tema sionista. Ningún candidato de ningún partido estadounidense se opondría al genocidio.

La diferencia es que Obama sí tenía "carisma" (o al menos el carisma que anima a los estadounidenses a votar), y un Trump en frente de un Obama, pues pocas opciones tendría.
0 K 20
frankye #12 frankye
Y mientras tanto, en las gasolineras useñas...  media
3 K 49
pitercio #6 pitercio
Y tú un violador pederasta y genocida.
3 K 45
azathothruna #4 azathothruna
Nada nuevo en Cubazuela del Norte
1 K 27
javibaz #10 javibaz
Y el miserable era el.
2 K 25
capitan__nemo #17 capitan__nemo
El o la periodista al que Trump no le llame miserable u otra cosa mala o se meta con el o ella, no está haciendo bien su trabajo.
0 K 20
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Que tacto.
1 K 16

menéame