Trump llama “miserable” a una periodista después de que ella le preguntara por qué el FBI ha incautado los registros de votación en Arizona [ENG]  

Periodista: "¿Por qué el FBI incautó registros electorales en Arizona?" Trump: "Probablemente pensaron que las elecciones estaban amañadas." Periodista: "Pero no lo estaban… Su propio fiscal general lo dijo." Trump: "Eres una periodista miserable."
Qué monstruosidad. Esto sólo se para aumentando la participación en las elecciones. Alentando al personal a quitarse de encima este engendro anaranjado.
Ahora mismo, es el mayor peligro para la humanidad que jamás haya existido, por todo el poder que sabe que tiene
Ahora, no me extraña que nadie votara a Kamala, es escucharla hablar y quitarsete las ganas de vivir.
Trump ha tenido suerte que los demócratas presentaran candidatos sin carisma alguna (y aún perdiendo contra el senil Biden).
Una pena que dependamos tanto de las estupideces yankis.
La diferencia es que Obama sí tenía "carisma" (o al menos el carisma que anima a los estadounidenses a votar), y un Trump en frente de un Obama, pues pocas opciones tendría.