La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas

Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado ante la jueza por difundir datos personales de dos periodistas que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, sobre las obras en el ático del empresario. La jueza ordena que se identifique a los agentes que ese día estaban de servicio, ya que los policías de la escolta de Ayuso identificaron a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez en la calle. Posteriormente, difundió sus datos personales e incluyó la fotografía de ambos.

MiguelDeUnamano
P'alante! xD
9
ochoceros
#1 Buff, igual le cae una multa de 20€.

30€ a lo mucho.

30€ a lo mucho.
2
Dene
#1 se´gun la doctrina del PP, al estar imputado debería ya ser cesado de cargo publico...
2
concentrado
#10 No, esa es la doctrina que el PP aplica al resto de partidos, no confundamos :troll:
1
wildseven23
Con decir que iba borracho cuando lo hizo, ya le vale.
6
SeñorPresunciones
#2 Sería muy creíble...
2
XtrMnIO
Búa, una jueza del Marquesado de Quirón... Se tomarán unas copas y unas risas, y pelillos a la mar, si todo está ya hablao.
2
cax
A ver si con suerte meten en cintura a este criminal fascista de mierda. Un mafioso que se sabe protegido por el régimen del Reino de España.
0
PauMarí
#9 este ya hizo lo que quiso cuando el gobierno de Aznar y, que yo sepa, el poder judicial sigue siendo igual...
1
cax
#12 O peor porque está más envilecido contra la izquierda. Es la impunidad de la mafia fascista y nazi del Reino de España.
0
elsnons
Este al final tambien irá palante igualito que fue el fiscal general Garcia Ortiz
0
Andreham
Si no fue él, fue el entorno, así que podemos adelantarnos a la condena ya.
0
Herrerii
Ya se lo afinarán ;)
0

