La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas

Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado ante la jueza por difundir datos personales de dos periodistas que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, sobre las obras en el ático del empresario. La jueza ordena que se identifique a los agentes que ese día estaban de servicio, ya que los policías de la escolta de Ayuso identificaron a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez en la calle. Posteriormente, difundió sus datos personales e incluyó la fotografía de ambos.