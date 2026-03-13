Ganamos a ChatControl!

Descorchemos el champán. La batalla ha sido dura, pero los defensores de los derechos digitales y la privacidad estamos de celebración. Contra todo pronóstico, ChatControl ha sido tumbado en el Parlamento Europeo en la votación de este miércoles. Queda por ver si los países miembros aceptan la derrota o si las ansias de control acaban dominándolos.

La batalla ha estado reñida: 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones. En palabras de Patrick Breyer (Partido Pirata):

Hoy es una victoria sensacional para los innumerables ciudadanos que hicieron llamadas y enviaron correos electrónicos para salvar la privacidad digital de su correspondencia. ¡La privacidad digital está viva! Al igual que con nuestro correo físico, el escaneo sin orden judicial de nuestras comunicaciones digitales debe seguir siendo un tabú. Los gobiernos de la UE deben darse cuenta de una vez por todas de que la verdadera protección infantil requiere aplicaciones seguras («Seguridad por Diseño»), la eliminación de material ilegal en su origen e investigaciones selectivas contra sospechosos con una orden judicial, no una vigilancia masiva desproporcionada y sin sentido.

Disfrutemos hoy de haber ganado la batalla, de las lágrimas de los tecnofascistas. Mañana toca seguir luchando. La guerra contra el control gubernamental nunca acaba

Lista completa:

Eurodiputados españoles que votaron A FAVOR

Adrián Vázquez Lázara, Alicia Homs Ginel, César Luena, Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín de Almagro, Dolors Montserrat, Estrella Galán, Fernando López Aguilar, Iban García del Blanco, Irene Montero, Javi López, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Juan Ignacio Zoido, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana González, Nicolás González Casares, Oihane Agirregoitia Martínez, Pilar del Castillo Vera, Rosa Estaràs Ferragut, Sandra Gómez López, Sergio Gutiérrez Prieto, Susana Solís Pérez, Teresa Ribera, Vicent Marzà Ibáñez, Diana Riba i Giner, Jordi Solé, Ernest Urtasun, María Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Ana Miranda, Pernando Barrena, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D’Amato, Marcos Ros Sempere, Leire Pajín, Cristina Gallach, Isabel García Muñoz, Juan Carlos Ruiz Boix, Laura Ballarín (40 votos a favor)

Eurodiputados españoles que votaron EN CONTRA

Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta

Eurodiputados españoles que NO VOTARON

Mazaly Aguilar, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Esteban González Pons, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, José Manuel García-Margallo, Leopoldo López Gil, Pilar Ayuso, Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea, Antonio López-Istúriz, José Ramón Bauzá, Marcos Ros ,Nacho Sánchez Amor, Adriana Maldonado

(16 no votaron)