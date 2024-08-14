La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe

La cloaca policial que actuó a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy intentó recaudar 300.000 euros para el ciudadano venezolano que fabricó un bulo contra Pablo Iglesias, y que fue filtrado a cinco semanas de las elecciones generales de 2016. La Unidad de Asuntos Internos ha descubierto que uno de los miembros destacados de la brigada política del PP habló por WhatsApp con el presunto jefe de una organización de estafadores acerca del dinero que debía recibir Carlos Alberto Arias
Es increíble la facilidad que tienen en el PP para estar constantemente relacionados con lo más miserable de la sociedad.
Si, ya sabemos, dime con quién andas…..
