edición general
32 meneos
30 clics
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe

La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe

La cloaca policial que actuó a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy intentó recaudar 300.000 euros para el ciudadano venezolano que fabricó un bulo contra Pablo Iglesias, y que fue filtrado a cinco semanas de las elecciones generales de 2016. La Unidad de Asuntos Internos ha descubierto que uno de los miembros destacados de la brigada política del PP habló por WhatsApp con el presunto jefe de una organización de estafadores acerca del dinero que debía recibir Carlos Alberto Arias

| etiquetas: brigada política , pp , reclamó 300.000 euros , autor , bulo
28 4 0 K 134 actualidad
7 comentarios
28 4 0 K 134 actualidad
#2 CuiProdestHocBellum
Esto no abrirá los telediarios de Antena 3, ni en el programa de Ana Rosa... Y por supuesto ni comentarlo en el Hormiguero. Ains...
3 K 38
Kantinero #3 Kantinero
Me permito repetirme porque lo ponen a huevo:
Es increíble la facilidad que tienen en el PP para estar constantemente relacionados con lo más miserable de la sociedad.
Si, ya sabemos, dime con quién andas…..
6 K 34
millanin #7 millanin
Pero no se qué de que podemos no hizo autocrítica.
0 K 7
Pertinax #1 Pertinax
También Pablete difundió bulos sobre Edmundo González, pero no todos son iguales.
7 K -47
Mangione #4 Mangione
#1 Ains… traidores a la democracia…
0 K 12
oceanon3d #5 oceanon3d
#1 Lamentable lo tuyo es poco.
2 K 26

menéame