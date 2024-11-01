Vídeo | La montería de la vergüenza en Ciudad Real  

La imagen es difícil de encajar con la retórica oficial. Mientras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales describe la finca pública Dehesa de Castilseras como un espacio de “naturaleza viva”, lo ocurrido el 25 de enero de 2026 en uno de sus cotos de caza revela algo muy distinto: una montería que terminó con cientos de animales abatidos y un 48% más de capturas de las autorizadas. Lo que debía ser una actividad cinegética regulada acabó pareciéndose demasiado a una matanza industrial de fauna salvaje.
y encima, en una finca pública, para que un grupo de pijos de mierda se diviertan matando animales:
"El número de animales abatidos podría rondar el millar de ciervos, gamos y venados".
"Lo que sí está acreditado es que se superó en un 48% el cupo autorizado, que se situaba aproximadamente en 500 ejemplares".
"... quedaron abandonadas durante días ... fuentes locales hablan de unos 300 cadáveres sin recoger, amontonados en caminos o en instalaciones cercanas".
¡ ALGUIEN TIENE QUE PAGAR POR ESTO Y SE TIENE QUE ACABAR ¡