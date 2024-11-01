edición general
Vídeo | La montería de la vergüenza en Ciudad Real

Vídeo | La montería de la vergüenza en Ciudad Real  

La imagen es difícil de encajar con la retórica oficial. Mientras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales describe la finca pública Dehesa de Castilseras como un espacio de “naturaleza viva”, lo ocurrido el 25 de enero de 2026 en uno de sus cotos de caza revela algo muy distinto: una montería que terminó con cientos de animales abatidos y un 48% más de capturas de las autorizadas. Lo que debía ser una actividad cinegética regulada acabó pareciéndose demasiado a una matanza industrial de fauna salvaje.

sotillo #1 sotillo
Si supierais lo habitual que resulta todo esto y además muchos no van por la caza van por postureo y contactos para negocios
Herumel #3 Herumel
#1 Y por qué están en entornos "seguros" "controlados" donde por el día y la noche explayarse en sus depravaciones. La de monterías de caza mayor que además de los viejos, aparecen señoritas de punta en blanco, ataviadas con ropa para la ocasión que se nota que no han utilizado nunca, ni volverán a utilizar y si vas a algún puesto las ves amorradas al señor
chewy #4 chewy
#1 #3 #2 si pensáis que las monterías es un sitio para hacer negocios, irse con mujeres y de pijos, es que nunca habéis estado en una montería... que puedan existir monterías súper pijas, donde se hagan negocios y que se lleven mujeres, seguro, pero vamos es una parte ínfima... la mayoría de las monterías son de gente de pueblo
#2 unocualquierax *
¡ PERO ESTO QUÉ MIERDA ES !
y encima, en una finca pública, para que un grupo de pijos de mierda se diviertan matando animales:

"El número de animales abatidos podría rondar el millar de ciervos, gamos y venados".
"Lo que sí está acreditado es que se superó en un 48% el cupo autorizado, que se situaba aproximadamente en 500 ejemplares".
"... quedaron abandonadas durante días ... fuentes locales hablan de unos 300 cadáveres sin recoger, amontonados en caminos o en instalaciones cercanas".

¡ ALGUIEN TIENE QUE PAGAR POR ESTO Y SE TIENE QUE ACABAR ¡
