39
meneos
38
clics
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
Aunque aún no se ha anunciado la concesión, la empresa publicó hace días ofertas de empleo para ese centro en su web y en portales de trabajo como InfoJobs.
|
etiquetas
:
quirón
,
ayuso
,
corrupción
32
7
0
K
278
actualidad
14 comentarios
#1
cenutrios_unidos
La casualidad. Nos mean en la puta cara.
5
K
87
#8
concentrado
#1
A ver, el ciudadano particular tiene cada noche información particular en casa. Y esa información pasa a su empresa empleadora, mediante una cesión de información particular exenta de repercusiones jurídicas. ¿Lo pillas? Si no lo pillas puedes suicidarte o irte de España, no hay otra.
0
K
20
#10
efectogamonal
Poco se habla de la JCyL, donde QUIRON tiene un contrato con dicha administración para pasar el reconocimiento médico de todo su personal
1
K
40
#2
pepel
Quirón, ¿cuánto ha ganado el novio de Ayuso con ésto?
2
K
40
#6
mrM4
#2
una planta más para el ático
0
K
10
#3
SeñorPresunciones
Joder, Ayuso y su novio se están forrando, que alegría más grande. ¡Españolaza, patriota, róbanos más que nos robas muy poco, guapa, más que guapa!
1
K
18
#7
devilinside
#3
Poco nos roba para lo guapa que es
1
K
24
#4
RoterHahn
Cuando nos privaticen el aire, sera tarde para protestar.
0
K
16
#5
mente_en_desarrollo
Poco prevarica para lo guapa que es.
0
K
15
#11
Dene
Yo hasta no ver el Ferrari nuevo de Alberto no me lo creo
0
K
12
#14
reithor
¿Reutilizarán hasta las puntas de pipeta?
0
K
12
#12
harverto
Me gustaría conocer la opinión las empresas que compiten en el proceso, a ver qué les parece
0
K
10
#13
rojelio
Eso son 28 millones al año. Más que suficiente para mantener un laboratorio público que se encargue de esos análisis.
Nos toman por imbéciles.
0
K
10
#9
pepecarvalho68
x.com/carmen23deEspa/status/2031837270156742718
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
Nos toman por imbéciles.