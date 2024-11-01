Marta Rivera de la Cruz comparte un vídeo falso para atacar al Gobierno: Óscar Puente no llamó "retrasada" a Ayuso  

“Borro este tuit pues responde a un bulo lanzado gracias a la inteligencia artificial, y que me creí a pies juntillas porque no sería la primera vez que Óscar Puente dedica insultos a sus adversarios políticos. Es para darle una vuelta…”, ha escrito posteriormente la concejala del PP.
| etiquetas: marta rivera , pp , bulo , vídeo , ia , óscar puente
Si. Es mi sesgo de confirmación, igual que la concejala tiene el suyo.
Pero yo soy un cantamañanas
...y ella también
P.S.: Dicho, por cierto, por alguien del partido del "me gusta la fruta", "que te vote Txapote", o, mi favorito personal, "el Perro Sanxe".
