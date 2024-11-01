edición general
Marta Rivera de la Cruz comparte un vídeo falso para atacar al Gobierno: Óscar Puente no llamó "retrasada" a Ayuso

Marta Rivera de la Cruz comparte un vídeo falso para atacar al Gobierno: Óscar Puente no llamó "retrasada" a Ayuso  

“Borro este tuit pues responde a un bulo lanzado gracias a la inteligencia artificial, y que me creí a pies juntillas porque no sería la primera vez que Óscar Puente dedica insultos a sus adversarios políticos. Es para darle una vuelta…”, ha escrito posteriormente la concejala del PP.

| etiquetas: marta rivera , pp , bulo , vídeo , ia , óscar puente
14 3 0 K 149 Bulos
3 comentarios
#1 Albarkas
Sinceramente, me gusta más la respuesta fake que la auténtica. :troll: :troll: :troll:
Si. Es mi sesgo de confirmación, igual que la concejala tiene el suyo.
Pero yo soy un cantamañanas
...y ella también xD xD xD xD
3 K 59
Sr.No #2 Sr.No *
Hace como que se disculpa pero sigue atacando y metiendo mierda. Su encomienda o alienación es admirable :shit:

P.S.: Dicho, por cierto, por alguien del partido del "me gusta la fruta", "que te vote Txapote", o, mi favorito personal, "el Perro Sanxe".
2 K 42
WcPC #3 WcPC *
{0x1f3b5} Marta Rivera de la crus {0x1f3b5}
{0x1f3b5} Marta Rivera de la crus {0x1f3b5}
...
{0x1f3b6} ¿Le gusta trabajar? {0x1f3b6}
{0x1f3b6} ¡NO! {0x1f3b6}
{0x1f3b6} Ay trabajar {0x1f3b6}
{0x1f3b6} ¡NO! {0x1f3b6}
{0x1f3b6} Lo que le gusta es un carguito {0x1f3b6}

{0x1f3b5} Marta Rivera de la crus {0x1f3b5}
{0x1f3b5} Marta Rivera de la crus {0x1f3b5}

Soy incapaz de no escucharlo cada vez que leo el nombre de este ser humano...
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 12

